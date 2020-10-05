Банк: приостановка платежей во II ступень сэкономит деньги в размере одного похода в магазин

Во втором квартале этого года средняя брутто-зарплата в Эстонии составляла 1433 евро. Если накапливающий к пенсии человек решит приостановить взносы во вторую ступень, то это поможет ему сэкономить в месяц 23 евро — сумма одного-двух походов в магазин. За девять месяцев это сэкономит около 207 евро, которые было бы разумно отложить на будущее или инвестировать. Но действительно ли люди сделают это самостоятельно, или же эти деньги пойдут на повседневные нужды?

Если получатель средней заработной платы решит продолжить делать взносы во вторую ступень, то нужно будет по-прежнему отчислять 2% от ежемесячной заработной платы, но они будут зачисляться в качестве пенсионных инвестиций, а государство впоследствии добавит свой собственный взнос. Таким образом, инвестор в совокупности со взносом государства за девять месяцев отложит на будущее почти 774 евро. Если же он решит приостановить выплаты, то в итоге это будет означать для человека потерю почти 570 евро.

В случае ежемесячной зарплаты брутто в 2500 евро человек ”сэкономит” поначалу 360 евро за 9 месяцев, но в итоге на счет второй пенсионной ступени ему не поступит 1350 евро, т.е. человек недосчитается почти 1000 евро.

Проведенный весной опрос клиентов SEB показал, что 75% планируют продолжить взносы во II ступень, а 15% — приостановить взносы. Исходя из этого, почти 105 000 человек в Эстонии приостановят свои взносы, что для накапливающих к пенсии людей со средней заработной платой составит около 60 миллионов евро недополученных средств.

Риски в случае приостановления взносов



Анализ приостановки пенсионных взносов, который проводился во время экономического кризиса на стыке прошлого десятилетия, подтвердил, что продолжение пенсионных взносов после кризиса принесло инвесторам на треть более высокий пенсионный доход.

Приостанавливать взносы во время спада на финансовых рынках может быть неразумно еще и потому, что при покупке по более дешевой цене во время спада можно получить большую выгоду, когда рынки опять восстановятся. Например, с момента приостановления взносов со стороны государства в июле 2009 года до возобновления взносов в начале 2011 года мировые фондовые рынки выросли примерно на 45 процентов, а Таллиннская фондовая биржа — на целых 133 процента.