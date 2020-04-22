Банк предлагает эстонским компаниям поддержку в создании интернет-магазинов

Luminor собрал команду экспертов из различных эстонских компаний, которые поделятся своими знаниями, временем и существующими услугами, чтобы в ближайшие месяцы запустить для компаний как минимум три интернет-магазина или усовершенствовать существующие решения. Инициатива стартует одновременно во всех трёх странах Балтии. В каждой стране будет выбрано минимум три компании.

Руководитель партнёрских отношений Luminor Baltikum Кристьян Ясинский сказал, что Luminor хочет поддержать местный бизнес, поскольку в сложившейся ситуации наличие и работа электронного бизнеса, безусловно, жизненно важны. «Из опыта Luminor мы хорошо знаем, что значит реструктурировать бизнес и вносить изменения. Поэтому мы рады будем поделиться этим опытом с другими. Основная цель – помочь, как минимум, трём компаниям, но по мере развития проекта не исключается и его расширение. Я рад, что партнёры проявили к этому искренний интерес, и желают участвовать. Несколько заинтересованных сторон выразили готовность присоединиться к проекту в будущем», – пояснил Ясинский.

Компании, которые Luminor и его партнёры поддержат, будут отбираться на основе заявок. «Мы с нетерпением ждём и приглашаем всех, у кого есть желание, потребность и готовность начать свой онлайн-бизнес с нуля или существенно доработать существующие решения, кто хотел бы придать новый импульс своему бизнесу», – говорит Ясинский, и призывает компании сообщить о себе на веб-сайте Luminor не позднее 4 мая.

Одним из партнёров, участвующих в этой инициативе, является компания Voog, которая предлагает платформы для веб-сайтов и электронных магазинов. Генеральный директор компании Хенн Руннель заявил, что кризис убивает компании повсюду, и если услуга Voog по созданию интернет-магазина может стать спасательным кругом для некоторых предприятий, почему бы не поделиться этой возможностью. «Мы хотим, чтобы бизнес-среда сохранялась как можно дольше, чтобы и через год мы могли ходить в наши любимые магазины и рестораны», – пояснил Руннель.

В дополнение к Voog, одним из первых партнёров стало креативное агентство Sviiter, которое помогает компаниям создавать визуальный язык, концепцию индивидуальности и бренда, а также решения для веб-сайтов и интернет-магазинов. Разработчик программного обеспечения для бизнеса Erply также предлагает своё программное решение Shopz, которое включает в себя всё необходимое для продаж: решение для интернет-магазина, программное обеспечение для управления продажами, продуктами и заказами, а также инструменты для маркетинга и общения с клиентами. Кроме того, создавать и развивать интернет-магазины помогут Shoproller, OCTA и Webhunt.