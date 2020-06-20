Банк поддержит ремонт построенного более 100 лет назад поселкового магазина

Местный магазинчик в поселке Леэзи был построен в 1908 году по инициативе общества рыбаков Leesi Tarwitajate Ühisus (Общество потребителей д. Леэзи). Осенью прошлого года здание было выставлено на продажу. После закрытия магазина местные жители были вынуждены ездить за продуктами в магазин в Локса, который находится в 20 километрах от деревни. Такая ситуация заставила местных жителей основать Leesi Tarwitajate Ühisus вновь. Плата за вступление в общество составила 1000 евро. В итоге более 70 хуторов полуострова Юминда присоединились к этой иницитиве. Магазин начнет свою работу в июле, внешний облик здания планируется полностью восстановить в августе этого года.

По словам руководителя розничного банкинга LHV Кадри Кийсел, инициатива Leesi Tarwitajate Ühisus является хорошим примером крепкого гражданского общества. ”Приятно слышать о таких инициативных людях. Наш вклад несет более широкий призыв для всех сообществ Эстонии — ”Кто готов сделать?”. Один деревенский магазинчик Леэзи поможет сделать жизнь лучше в Юминда, но если бы таких инициатив было бы на несколько десятков больше, то они бы оказали влияние на жизнь всей страны. Мы хотим вдохновить все инициативные группы в Эстонии мыслить широко и амбициозно — если в вашем районе есть общественные здания, которые требуют ремонта, то стоит действовать”, — говорит она.

По словам Кийсел, и в будущем году путем открытого конкурса LHV выберет один проект, который получит стипендию. ”При партнерстве с магазином Леэзи мы разработаем модель, которую можно будет использовать в будущем для восстановления важных общественных зданий. Сегодня мы находимся в сложной экономической ситуации, но это означает, что настал хороший момент для проведения ремонтных работ. Цены на рабочую силу падают, и строительные магазины делают скидки. В случае магазина Леэзи стоит отметить, что все ремонтные работы были сделаны собственными силами. Средства пошли только на материалы”, — говорит она.

По словам руководителя общества Leesi Tarwitajate Ühisus Антса Вийрма, при помощи LHV удалось отремонтировать фасад дома. ”Это культурное наследие Юминда. Мы хотели восстановить прежний облик здания. Сначала мы должны были законсервировать здание. Теперь мы можем привести его в порядок. В почтовом отделении появится почтовый автомат — местные люди смогут получить всё необходимое. На месте почтового отделения на втором этаже мы планируем построить квартиру для гостей. Здесь очень красивая природа, и наверно найдутся люди, которые захотят приехать на выходные”, — говорит он.