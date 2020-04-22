Банк: почти 60 процентов кредитных отпусков предоставлены по жилищным кредитам

По словам продакт-менеджера по кредитам Luminor Хейки Раадика, первый большой скачок в количестве заявок на кредитный отпуск прошёл, и число новых заявок в настоящее время имеет тенденцию к снижению. ”В то же время необходимо учесть, что впереди нас может ожидать и более широкое воздействие карантина”, — добавил Раадик.

Оформление платёжного отпуска требует внесения изменений в договор, но Luminor отдельной платы за это не взимает. Не меняются и другие условия, такие как процентная ставка. Чтобы подать заявку на платёжный отпуск, клиентам не нужно посещать банковскую контору. Это можно сделать в интернет-банке Luminor.

Что касается выдачи новых ипотечных кредитов, то, по словам продакт-менеджера по кредитам Luminor, в последние недели явно было меньше людей, желающих получить такой кредит, но всё-таки полностью интерес не пропал.

”Интерес к новым ипотечным кредитам в настоящее время ниже, чем в начале года, но драматического снижения не произошло, а сейчас тенденция к снижению сошла на нет”, — сказал Раадик. ”В условиях кризиса всегда есть выгодные варианты для покупки, и многие клиенты хотят иметь готовое решение о кредите, к тому моменту, когда увидят подходящий объект. Таким образом, клиенты никуда не исчезли, и конкуренция между банками сохраняется”, — добавил он.

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