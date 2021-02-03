Банк: пандемия уменьшила беспокойство предпринимателей по поводу Brexit

8% малых и средних предприятий Эстонии воспринимают влияние Brexit как негативное. 26% считают эффект нейтральным и только 1% положительным. Латвийские МСП также не очень затронуты Brexit: 56% заявили, что они не ведут бизнес в Великобритании. В то же время влияние на литовские компании больше, поскольку только 39% респондентов там заявили, что их компания не ведёт бизнеса на Британских островах. В то же время 46% считают уход британцев из Евросоюза нейтральным событием для своего бизнеса, а 12% литовских МСП увидели негативные последствия.

Сравнивая результаты свежего опроса с опросом Luminor для малых и средних предприятий за 2019 год, можно заметить, что компании теперь более оптимистичны в отношении Brexit. В прошлом году 18% эстонских компаний беспокоились о возможном влиянии Brexit на бизнес, а в этом году только 8%. Особенно большие изменения произошли в Латвии, где обеспокоенных была почти треть, а сейчас только 9%. В Литве доля обеспокоенных снизилась с 16% до 12%.

”Учитывая то, что произошло в мире после 2019 года, эта разница в отношении предпринимателей к Brexit вполне объяснима, — сказал Марьян Савченко, глава эстонского коммерческого банкинга Luminor. — Пандемия влияет на мировую и европейскую экономику гораздо больше, чем Brexit, поэтому выход Великобритании из Европейского союза больше не кажется таким важным”.

Примерно половина малых и средних предприятий в странах Балтии считает борьбу с последствиями Covid-19 своей основной задачей в 2021 году (Литва — 59%; Латвия — 52%; Эстония — 41%). В качестве проблемы называют также снижение товарооборота и количества клиентов, что, в свою очередь, связано с пандемией.

Опрос банка Luminor был проведён в декабре 2020 года в сотрудничестве с исследовательской фирмой Norstat. В качестве респондентов выступили более 750 руководителей и финансовых директоров малых и средних предприятий Балтийских стран.