Банк отвечает: служит ли платежный отпуск препятствием для получения нового кредита?

”Кризис, безусловно, оказал негативное влияние на многих людей, и из-за потери работы или снижения доходов возникла необходимость в платёжном отпуске”, — сказал руководитель сферы кредитной продукции Luminor Хейки Раадик. ”Однако количество запросов на платёжный отпуск значительно сократилось. Например, в прошлом месяце мы получили в Эстонии только 30 заявлений на получение платёжного отпуска по ипотечному кредиту. Для сравнения: в начале кризиса мы получали 850 заявок в месяц”.

Кроме того, по словам Раадика, можно заметить положительную тенденцию: многие теперь хотят досрочно завершить свой платёжный отпуск. ”Кажется, первый испуг прошёл, и те, кто взяли платёжный отпуск скорее в качестве упреждающей меры, теперь его завершают. С другой стороны, сложная ситуация ещё до конца не разрешилась, и при необходимости можно подать заявление на платёжный отпуск ещё до конца сентября”, — уточнил он.

Все банки в настоящее время согласовали единообразные условия платёжного отпуска до 29 сентября. Это означает, что существует возможность подать заявку на платёжный отпуск на срок до 12 месяцев на основные платежи по кредиту. ”Подача ходатайства для клиента бесплатна, и все его текущие условия останутся прежними, включая проценты по кредиту”, — сказал Раадик и добавил, что, если клиент будут выполнять обязательства корректно, то платёжный отпуск не повлияет на возможность клиента брать кредиты в будущем.

В настоящее время в Эстонии шесть процентов всех клиентов Luminor, взявших жилищный кредит, оформили платёжный отпуск.