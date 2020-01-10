Банк: около трети жителей Эстонии не знают, сколько они накопили к пенсии

”Низкая осведомленность о текущем состоянии своей II пенсионной ступени, безусловно, не на пользу потребителям. Зачастую люди читают в средствах массовой информации средние по Эстонии показатели, и считают, что и у них самих накоплено мало денег, а этой суммы недостаточно, чтобы профинансировать свою жизнь на пенсии, или что нашумевшая отрицательная доходность повлияет и на их пенсионные вложения. Так же, как каждый, кто копит к пенсии, уникален с точки зрения своего дохода и накопительного периода, так и его личные инвестиционные результаты и объем активов тоже являются уникальными. Основываясь на средних по Эстонии показателях человек не может принимать верное для себя решение”, — добавила Мессимас.

В свете пенсионной реформы важно сначала посмотреть состояние своего накопленного во второй ступени имущества. Затем нужно критически продумать, с помощью какого сценария можно обеспечить свое будущее — достаточным ли багажом знаний вы обладаете для принятия самостоятельных инвестиционных решений, каковы будут затраты или есть ли другие альтернативы для увеличения своей пенсии в будущем.

Согласно опросу, проведенному банком SEB, более половины респондентов считают, что они сами должны накапливать средства для обеспечения своего будущего, и только 11% заявили, что сразу воспользовались бы деньгами, накопленными во II ступени, для удовлетворения своих повседневных потребностей.

В опросе, проведенном в октябре 2019 года, приняли участие более 800 клиентов пенсионных фондов SEB II ступени.

