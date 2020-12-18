Банк Nordea уходит из России
Крупнейшая в Северных странах банковская группа намерена в дальнейшем сосредоточить свою деятельность в скандинавском регионе, пишет Yle.
Крупнейшая в Северных странах банковская группа намерена в дальнейшем сосредоточить свою деятельность в скандинавском регионе, пишет Yle.
Крупнейший банковский концерн в Северных странах Nordea уходит из России. Группа Nordea сообщила о закрытии АО ”Нордеа Банк” на своем российском сайте.
В сообщении говорится, что в дальнейшем группа сосредоточит свою деятельность в скандинавском регионе. В связи с этим было принято решение о частичном закрытии международной сети, в том числе бизнеса в России.
В пресс-релизе подчеркивается, что в процессе ликвидации Nordea будет выполнять все требования российского законодательства. Также АО ”Нордеа Банк обещает выполнить все обязательства перед клиентами и предоставить комфортные условия для закрытия счетов клиентов.
Штаб-квартира Nordea находится в Хельсинки с октября 2018 году, когда она переехала в финскую столицу из Стокгольма.
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