Банк Luminor закроет свою контору "Хобуямаа"

По сообщению Luminor, клиентский портфель закрывающейся конторы будет переведен в главный офис, расположенный на улице Лийвалайа.

Банкомат, находящийся в конторе "Хобуямаа", останется на своем месте и после закрытия конторы.

С 30 марта у Luminor останутся 4 конторы в Таллинне, из которых 3 расположены в торговых центрах Lasnamäe Centrum, Rocca al Mare и Kristiine Keskus.