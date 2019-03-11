11.03.2019, 08:29

Банк Luminor закроет свою контору "Хобуямаа"


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Ärid Lätis
LuminorFoto: Taavi Sepp

С 30 марта банк Luminor закроет свою расположенную в центре Таллинна контору "Хобуямаа".

По сообщению Luminor, клиентский портфель закрывающейся конторы будет переведен в главный офис, расположенный на улице Лийвалайа.

Банкомат, находящийся в конторе "Хобуямаа", останется на своем месте и после закрытия конторы.

С 30 марта у Luminor останутся 4 конторы в Таллинне, из которых 3 расположены в торговых центрах Lasnamäe Centrum, Rocca al Mare и Kristiine Keskus.

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