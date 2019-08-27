Банк LHV существенно обновил мобильное приложение

Частный клиент может открыть счет в мобильном банке менее чем за три минуты. Для этого необходимо иметь только Mobiil-ID или Smart-ID и документ удостоверения личности под рукой.

Также теперь в мобильном банке появилась возможность запрашивать деньги и возможность легко оплачивать запросы. О желании получить деньги можно также сообщить, отправив контакту СМС-сообщение, электронное письмо или сообщить через любой другой подходящий канал. Если друг также является клиентом LHV, то платеж можно осуществить несколькими движениями пальцев, и деньги за секунду поступят на счет.

Недавно в мобильном банке LHV появилась также возможность просто и быстро заказать себе новую банковскую карточку. Для этого в меню нужно выбрать ”Карточки”, ознакомиться с вариантами и выбрать подходящий. Карточка будет отправлена клиенту по почте. В мобильном банке можно также устанавливать лимиты на карточку, что позволяет при необходимости повышать лимит даже находясь в очереди на кассе. Также возможно через мобильное приложение активировать и блокировать карточку, например, в случае ее утери.

Мобильный банк LHV отличается также возможностью удобно инвестировать. Покупать, продавать и участвовать в торгах можно как с Балтийскими ценными бумагами, так и с акциями США. В мобильном банке удобно следить за процессом, ценами и графиками стоимости ценных бумаг. Помимо обычных сделок по покупке и продаже, также возможно воспользоваться на биржах США инструментами для коротких торгов, то есть повлиять на их снижение.

Как и раньше, клиенты LHV могут заказывать в мобильном банке оповещения о поступлении денег, истечении лимитов и др. В мобильном банке есть информация о кредитных договорах клиента, и для удобства клиенты, у которых мощное мобильное устройство, при наличии аутентификации могут пользоваться мобильным банком так, что приложение можно будет открывать не выполняя каждый раз вход.

Мобильный банк LHV можно скачать из App Store или Google Play. Дополнительная информация на сайте: lhv.ee/mobiil.