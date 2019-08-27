Банк LHV существенно обновил мобильное приложение
С сегодняшнего дня в мобильном приложении банка LHV появилась возможность запрашивать деньги, и для новых клиентов возможность открыть счет. Банк LHV за лето существенно улучшил мобильное приложение.
С сегодняшнего дня в мобильном приложении банка LHV появилась возможность запрашивать деньги, и для новых клиентов возможность открыть счет. Банк LHV за лето существенно улучшил мобильное приложение.
Мобильный банк LHV постоянно совершенствуется: для удобства пользователей, летом в мобильное приложение банка добавилась также возможность торгов с ценными бумагами США и заказ банковской карточки. ”Мы существенно усовершенствовали мобильный банк LHV как в части повседневных банковских услуг, так и в части услуги по инвестированию. В ближайшие недели в мобильном банке появится также возможность ходатайствовать о разного вида кредитах”, сказал председатель правления LHV Pank Эрки Килу. ”Появившаяся с сегодняшнего дня в мобильном приложении банка LHV возможность открыть счет позволит клиентам общаться с LHV Pank только с помощью своего смарт-устройства. Начиная от открытия счета и заказа карточки, и заканчивая инвестированием и ходатайством о кредитах. Больше нет ни одной причины, почему человек должен приходить в банковскую контору или пользоваться для своих финансовых операций обычным интернет-банком”.
Частный клиент может открыть счет в мобильном банке менее чем за три минуты. Для этого необходимо иметь только Mobiil-ID или Smart-ID и документ удостоверения личности под рукой.
Также теперь в мобильном банке появилась возможность запрашивать деньги и возможность легко оплачивать запросы. О желании получить деньги можно также сообщить, отправив контакту СМС-сообщение, электронное письмо или сообщить через любой другой подходящий канал. Если друг также является клиентом LHV, то платеж можно осуществить несколькими движениями пальцев, и деньги за секунду поступят на счет.
Недавно в мобильном банке LHV появилась также возможность просто и быстро заказать себе новую банковскую карточку. Для этого в меню нужно выбрать ”Карточки”, ознакомиться с вариантами и выбрать подходящий. Карточка будет отправлена клиенту по почте. В мобильном банке можно также устанавливать лимиты на карточку, что позволяет при необходимости повышать лимит даже находясь в очереди на кассе. Также возможно через мобильное приложение активировать и блокировать карточку, например, в случае ее утери.
Мобильный банк LHV отличается также возможностью удобно инвестировать. Покупать, продавать и участвовать в торгах можно как с Балтийскими ценными бумагами, так и с акциями США. В мобильном банке удобно следить за процессом, ценами и графиками стоимости ценных бумаг. Помимо обычных сделок по покупке и продаже, также возможно воспользоваться на биржах США инструментами для коротких торгов, то есть повлиять на их снижение.
Как и раньше, клиенты LHV могут заказывать в мобильном банке оповещения о поступлении денег, истечении лимитов и др. В мобильном банке есть информация о кредитных договорах клиента, и для удобства клиенты, у которых мощное мобильное устройство, при наличии аутентификации могут пользоваться мобильным банком так, что приложение можно будет открывать не выполняя каждый раз вход.
Мобильный банк LHV можно скачать из App Store или Google Play. Дополнительная информация на сайте: lhv.ee/mobiil.
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