Банк: интерес к выводу денег из второй пенсионной ступени снижается

”Согласно опросу исследовательской компании Kantar Emor, существует чёткая тенденция к тому, что по мере приближения пенсионной реформы доля людей, желающих продолжать копить деньги, неуклонно растёт, а количество людей, решивших снять деньги, сокращается. Это говорит о том, что более информированные люди решают продолжить накопление. Основное послание нашим клиентам: условия для накопления во II ступени даже улучшатся. В случае вывода денег они бы на 10 лет потеряли возможность копить на пенсию по схеме 2 + 4 процента. Похоже, что люди правильно восприняли эту информацию. Люди понимают, что в случае снятия денег и самостоятельного их инвестирования очень нелегко добиться 200-процентной доходности”, — объяснил руководитель сферы пенсионных и инвестиционных услуг Swedbank Ярно Эдур.

Опрос, проведённый Kantar Emor в декабре, показывает, что только 19 процентов респондентов планируют вывести свои деньги из второй пенсионной ступени, а ещё 4 процента хотят начать копить через инвестиционный счет. Ещё в августе этого года 26 процентов респондентов были уверены, что снимут деньги, а 8 процентов планировали копить через инвестиционный счёт.

”Пенсионная реформа повысит гибкость использования денег второй пенсионной ступени, и это — определённо положительный момент для будущих пенсионеров. Многие клиенты также ждут, когда весной прояснятся возможности инвестиционного пенсионного счета. Всё-таки возможность снятия пенсионных денег люди рассматривают как крайнюю меру, которой они, к счастью, пока не спешат воспользоваться”, — добавил Эдур.