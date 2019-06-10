Банк Holm предлагает вклады с лучшей процентной ставкой в Эстонии

Начиная с мая Holm Bank предлагает вклад с лучшей в Эстонии процентной ставкой, позволяющий безопасно размещать денежные средства на срок от трех месяцев до пяти лет. Процентная ставка по срочному вкладу составляет для частных лиц 2,5 процента в год – этому предложению уступают предложения всех остальных банков.

Основанный в Хаапсалу семейный банк Holm на прошлой неделе впервые представил свое предложение по вкладам для частных клиентов, процентная ставка по которым в разы выше, чем у конкурирующих банков. Выплачиваемый годовой процент по срочным вкладам сроком от трех месяцев до пяти лет одинаковый – он составляет 2,5%.

По словам руководителя Holm Bank Индрека Юлге, предприятие стремится предложить жителям Эстонии возможность зарабатывать значительно больший доход от процентов по сравнению со средним уровнем других банков. «Проценты по вкладам действующих на нашем рынке иностранных банков близки к нулю, особенно это касается краткосрочных вкладов. Цель Holm состоит в том, чтобы предложить лучшую процентную ставку по вкладам, которая поможет частным лицам выгодно и безопасно размещать свои денежные средства даже на более короткий срок — от нескольких месяцев», – говорит Юлге, добавляя, что если в вашем банке деньги на счету не зарабатывают процентов, то их хранение при доходности в 2,5% – значительный выигрыш.

Разместить свои накопления в Holm Bank можно легко и быстро, а одинаково высокий процент можно зарабатывать с любых вкладов сроком от трех месяцев. Размеры вкладов могут составлять от 500 до 100 000 евро.

По словам Юлге, такая возможность особенно выгодна тем, кто хочет накопить денег на первый взнос за свой новый дом, отложить что-то на черный день или на непредвиденные расходы. «Наша гибкость однозначно является большим преимуществом именно для тех, кто может разместить свои средства для их приумножения только на короткий срок», – рассказывает Юлге.

По словам Юлге, предложение высокой процентной ставки в размере 2,5% в честь открытия банка будет действовать до привлечения вкладов на сумму в 10 миллионов евро. «Учитывая хорошую экономическую ситуацию в Эстонии и большой объем сбережений, мы прогнозируем, что достигнем установленных в качестве цели результатов уже за первый месяц, поэтому я рекомендую всем заинтересовавшимся действовать оперативно», – говорит Юлге. Читайте подробнее о вкладах здесь.

Факты: как сделать вклад в Holm?

В среде самообслуживания Holm процесс размещения накоплений простой и быстрый.

• Создайте в самообслуживании Holm учетную запись.

• Заполните заявление и заключите договор там же, в системе самообслуживания.

• Выберите период и сумму. Вы получите номер ссылки и номер счета, на который нужно сделать перевод.

• При желании вы можете перевести деньги обратно на счет или открыть новый вклад.

В случае, если ваш вклад превышает 15 000 евро, необходимо в первый раз пройти дополнительную идентификацию личности – это можно сделать в почтовом отделении Omniva.

История Holm и хаапсалуские корни

Holm Bank – это новая глава в истории AS Koduliising и Liisi. Банк представляет собой семейное предприятие с 23-летней историей успеха. Предшественница банка – финансовая услуга рассрочки Liisi – появилась еще в 1995 году. За годы деятельности предприятию оказали доверие почти 350 000 клиентов, на сегодняшний день партнерами банка в сфере рассрочки являются более 1100 торговых предприятий и более 2000 пунктов продаж по всей Эстонии.

Название банка Holm отсылает к Хаапсалу и к малым островам и островкам этого региона. Свое эстонское происхождение банк считает важной ценностью. Сильные стороны отечественного банка Holm: благонадежность, нахождение персонального подхода к каждому клиенту, прочные ассоциации с местной жизнью.

Holm Bank планирует продолжать свою деятельность в качестве предприятия, на 100% основанного на эстонском капитале, полностью оставаясь в собственности эстонской семьи. В апреле Финансовая инспекция передала Holm Bank первую лицензию в Эстонии, выданную Европейским центральным банком. Банковская лицензия позволяет банку наращивать объемы на домашнем рынке и расширяться в другие государства. Помимо вкладов под хороший процент и кредитов для предприятий, банк предлагает услуги рассрочки, малого кредитования и кредитной карты.

Кредит для предприятий и малые предприятия

Предшественник Holm – рассрочка Liisi – уже более 20 лет является кредитным партнером частных лиц. В статусе нового отечественного банка предприятие планирует также содействовать развитию местных малых предприятий. Поэтому банк предлагает в числе прочего и кредиты для предприятий, которые подходят как для решения проблем с оборотным капиталом предприятия, так и для инвестирования.

Кредит Holm для предприятий в первую очередь предназначен для малых предприятий, потому что именно им труднее всего получить кредит на свои коммерческие нужды и для дополнительных инвестиций. Одна из наиболее распространенных потребностей – это нехватка оборотного капитала при получении большего количества заказов. Например, при получении крупного заказа в рамках какой-либо поставки для малого предприятия зачастую становится проблемой то, что необходимые для выполнения заказа расходы на рабочую силу нужно понести сразу, а деньги поступят лишь после того, как товар или заказ уже выписан и доставлен. Кредит Holm для предприятий является прекрасной возможностью решения проблем такого рода.

Зачастую малым предприятиям также приходится быстро принимать инвестиционные решения в условиях нехватки свободных средств. В качестве примера здесь можно привести небольшое дизайнерское бюро, у которого возникает необходимость нанять 2-3 новых сотрудников и приобрести для них компьютеры с дорогими программами для обработки. Кредит Holm для предприятий превосходно подходит и для подобных инвестиций срочного характера.

Преимуществом Holm как отечественного небольшого банка является готовность выслушать и учесть различные потребности клиентов. Подробнее о кредите для предприятий читайте здесь.