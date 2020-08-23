Банк готов поддержать общественные инициативы по реновации зданий

По словам руководителя розничного банкинга LHV Кадри Кийсел, инициатива Leesi Tarwitajate Ühisus при ремонте магазина является очень хорошим примером для остальных.

”Предприимчивые сообщества и нестандартный подход к решению проблем являются ключом к переменам, благодаря которым теперь в 60 километрах от Таллинна будет располагаться жизнеспособный деревенский центр. Это хороший пример того, что если в вашем родном городе есть общественные здания, реконструкция которых придаст жизни местным жителям новую жизнь, тогда стоит действовать”, — сказала она.

LHV ищет сообщества и людей по всей Эстонии, которые хотят отремонтировать или привести в порядок общественные здания, найти им новое предназначение. В следующем году объем ремонтного фонда LHV составит 20 000 евро, и LHV ожидает заявок на реализацию общественных проектов до 30 апреля 2021 года.

”Может показаться, что срок подачи заявления еще далеко, но для активного человека время летит незаметно. В сотрудничестве с сообществом Леэзи мы подготовили тематическое исследование, которое доступно на странице ремонтного кредита LHV. Работы над проектом начались осенью прошлого года. Чем более зрелым и продуманным будет проект, тем вероятнее будет наша поддержка. Со своей стороны, еще раз хочу сказать, мы ждем заявок как на обустройство общественных зданий, так и на приведение в порядок общественных пространств. Для некоторых сообществ может быть важно привести в порядок, например, парк или зеленую зону”, — сказал Кийзель. Подробнее об участии в кампании "Кто сделает?" читайте здесь.

LHV предоставляет работу более 460 специалистам. Банковскими услугами LHV пользуются более 219 000 клиентов, а пенсионные фонды LHV имеют почти 178 000 активных клиентов.