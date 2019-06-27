Банк Эстонии: жилищные кредиты начали дорожать
Процентные ставки по кредитам на покупку жилья, которые практически не менялись с весны 2018 года, в мае 2019 года начали увеличиваться на фоне роста общего объема и средней суммы выданных кредитов.
Процентные ставки по кредитам на покупку жилья, которые практически не менялись с весны 2018 года, в мае 2019 года начали увеличиваться на фоне роста общего объема и средней суммы выданных кредитов.
В апреле прошлого года ипотечные кредиты в среднем выдавались под 2,4% годовых, в апреле 2019 года — под 2,5%, а в мае — уже под 2,6%, пишет rus.err.ee со ссылкой на Банк Эстонии.
При этом дорожающие кредиты не охлаждают спрос на покупку жилья, который продолжает расти. Так, если в мае прошлого года невыплаченный остаток по выданным коммерческими банками ипотечным кредитам составлял 7,2 млрд евро, то в мае текущего года — уже 7,8 млрд (+7%). Поскольку число заключенных договоров примерно соответствует уровню прошлого года, рост общего объема выданных кредитов свидетельствует об увеличении средней суммы кредита.
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