27.06.2019, 14:02

Банк Эстонии: жилищные кредиты начали дорожать

но спрос на покупку жилья продолжает расти
rus.delfi.ee
EST
Tallinn Swissotelist
Foto: Eero Vabamägi

Процентные ставки по кредитам на покупку жилья, которые практически не менялись с весны 2018 года, в мае 2019 года начали увеличиваться на фоне роста общего объема и средней суммы выданных кредитов.

В апреле прошлого года ипотечные кредиты в среднем выдавались под 2,4% годовых, в апреле 2019 года — под 2,5%, а в мае — уже под 2,6%, пишет rus.err.ee со ссылкой на Банк Эстонии.

При этом дорожающие кредиты не охлаждают спрос на покупку жилья, который продолжает расти. Так, если в мае прошлого года невыплаченный остаток по выданным коммерческими банками ипотечным кредитам составлял 7,2 млрд евро, то в мае текущего года — уже 7,8 млрд (+7%). Поскольку число заключенных договоров примерно соответствует уровню прошлого года, рост общего объема выданных кредитов свидетельствует об увеличении средней суммы кредита.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: