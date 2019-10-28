Банк Эстонии: в случае кризиса иностранная рабочая сила может затруднить поиск работы местным жителям

При этом общая ситуация, скорее, благоприятная: занятность среди людей в возрасте 15-74 лет составляет 68%, что является одним из самых высоких показателей в ЕС. Уровень безработицы очень низок и составляет всего 5%.

Тем не менее, отмечает эксперт, охлаждение экономики повлияет и на рынок труда. Прежде всего этого касается производственного сектора. Здесь наблюдается как нехватка рабочих рук, так и резкое увеличение квот на углекислый газ в сланцевой энергетике. В связи с уменьшением объемов производства Eesti Energia сократит свой штат на примерно 800 человек, что сильно повлияет в первую очередь на Ида-Вирумаа.

Одним из самых важных событий для местного рынка является ”миграционный переворот”, состоявшийся несколько лет назад. В прошлом году в Эстонию приехало жить на 7000 человек больше, чем уехало. Кроме того, все больше иностранцев приезжает в страну в качестве временной рабочей вилы. В третьем квартале 2019 года количество людей с действующей временной рабочей регистрацией составило около 20 000.