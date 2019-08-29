Банк Эстонии ужесточил требования к расчету рисков по жилищным кредитам

Этой мерой эстонский центробанк хочет обеспечить наличие у указанных банков достаточного капитала для покрытия рисков, связанных с жилищными кредитами, сообщил 29 августа Банк Эстонии.

В сообщении отмечается, что в условиях быстро растущих зарплат и высокой экономической уверенности населения в последние два года объемы выдачи жилищных кредитов росли быстрыми темпами на 7% в год. Проблем с возвратом кредитов у клиентов в этот период не наблюдалось, поэтому указанные банки все больше снижали резервируемый для покрытия рисков капитал. Однако при ухудшении экономической ситуации убытки от невыплаты кредитов могут значительно возрасти, и Банк Эстонии считает необходимым поддерживать достаточную капитализацию банков на этот случай.

В центробанке уточнили, что изменения касаются только Swedbank и SEB, поскольку они оценивают риски по собственной модели, в которой существенную роль в расчете риска играет прошлый размер убытков от невыплаты кредитов. Прочие коммерческие банки в Эстонии используют стандартную модель с единым коэффициентом риска по жилищным кредитам на уровне 35%. Соответственно, требование минимального коэффициента риска на уровне 15% на эти банки не повлияет.