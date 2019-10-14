Банк Эстонии: пенсионная реформа в будущем увеличит налоги или пенсионный возраст, а также количество иностранной рабочей силы

Также центробанк советует изыскать возможности, как защитить владельцев паев, которые по-крупному вложили свои деньги в экономику Эстонии и имущество которых менее ликвидно.
До проведения пенсионной реформы правительству рекомендуют прояснить, каких результатов хотят достичь данной реформой, и достичь в этом как можно более широкого соглашения. Необходимая целостная картина должна давать ясность в относительном размере предлагаемой государством в будущем пенсии, ожидаемом вкладе самих людей и затратности пенсионной системы.
План правительства изменить пенсионную систему может привести к короткому спурту в росте экономики Эстонии в случае, если выходящих из второй ступени будет много. За временным ускорением последовало бы замедление роста экономики или даже спад, из-за чего пострадал бы уровень жизни жителей Эстонии. Конкурентоспособность экспортирующих предприятий Эстонии ухудшится на годы, потому что возникший из-за большего потребления временно ускоренный рост экономики позднее замедлится, а расходы на рабочую силу останутся больше, чем раньше.
Отмене обязательной накопительной пенсии также сопутствует больший риск бедности пожилых, поскольку у людей появится возможность в течение очень короткого времени использовать накопленные в течение жизни к пенсии сбережения.
"Вторая пенсионная ступень, безусловно, нуждается в ремонте, чтобы люди в пенсионном возрасте получали как можно больший дополнительный доход со своих накопленных сбережений, — сказал президент Банка Эстонии Мадис Мюллер. — Но анализ влияния запланированных изменений показывает, что в представленном виде план, очевидно, не принесет пенсионерам Эстонии долгосрочной пользы. Возможность использовать накопленные к пенсии сбережения в течение короткого времени может, благодаря возросшему потреблению, дать экономике временное дополнительное ускорение, но за ним, предположительно, последовало бы равносильное замедление. Речь идет о прекращении накоплений к пенсии в обязательном порядке, то есть об отмене обязательной накопительной пенсии. Сопутствующей отмене обязательной накопительной пенсии более долгосрочной проблемой является растущий риск бедности людей пенсионного возраста и дополнительное давление увеличить налоговую нагрузку".
Тётя убитой в Саратове девочки: «Не повезло только Лизе»
Кем на самом деле оказалась Грета и кто за ней стоит
Медики установили, какой вред нанес сестрам Хачатурян их отец
В Петербурге и Ленобласти перешли на цифровое телевидение