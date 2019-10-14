14.10.2019, 13:30

Банк Эстонии: пенсионная реформа в будущем увеличит налоги или пенсионный возраст, а также количество иностранной рабочей силы

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rus.delfi.ee
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Банк Эстонии опубликовал сегодня сокращенную версию пенсионного анализа, где правительству рекомендуют не делать накопительную пенсию добровольной, потому что из-за этого пенсии по старости в будущем могут быть меньше. На расширенную версию анализа могут уйти еще недели.

Президент Банка Эстонии Мадис Мюллер сказал на пресс-конференции, что запланированные изменения означают повышение налогов в будущем. "Денег в пенсионной системе в будущем будет меньше, чем сегодня, что сгладит или повышение налогов, или повышение пенсионного возраста или большее использование иностранной рабочей силы". Вторым месседжем Мюллера было то, что государственная пенсия и накопительная пенсия дополняют друг друга. "Очень принципиальная проблема у нас записана в третьем пункте, то есть если дать людям возможность за короткий срок потратить накопленные в течение всей карьеры деньги, то у этих людей в будущем пенсия будет меньше, до целой трети. Это увеличит риск бедности пожилых", — подчеркнул Мюллер.

Если это все-таки хотят сделать, то стоит учесть, что если люди сразу начнут использовать пенсионные накопления, то это станет причиной неустойчивости роста экономики, для смягчения чего правительству рекомендуют воздержаться от дополнительных трат налоговых поступлений и продлить период изъятия пенсионных накоплений.

Если вторую пенсионную ступень сделают добровольной, было бы полезно подумать, как мотивировать людей копить к пенсионному возрасту через накопительную пенсию.

Также центробанк советует изыскать возможности, как защитить владельцев паев, которые по-крупному вложили свои деньги в экономику Эстонии и имущество которых менее ликвидно.

До проведения пенсионной реформы правительству рекомендуют прояснить, каких результатов хотят достичь данной реформой, и достичь в этом как можно более широкого соглашения. Необходимая целостная картина должна давать ясность в относительном размере предлагаемой государством в будущем пенсии, ожидаемом вкладе самих людей и затратности пенсионной системы.

План правительства изменить пенсионную систему может привести к короткому спурту в росте экономики Эстонии в случае, если выходящих из второй ступени будет много. За временным ускорением последовало бы замедление роста экономики или даже спад, из-за чего пострадал бы уровень жизни жителей Эстонии. Конкурентоспособность экспортирующих предприятий Эстонии ухудшится на годы, потому что возникший из-за большего потребления временно ускоренный рост экономики позднее замедлится, а расходы на рабочую силу останутся больше, чем раньше.

Отмене обязательной накопительной пенсии также сопутствует больший риск бедности пожилых, поскольку у людей появится возможность в течение очень короткого времени использовать накопленные в течение жизни к пенсии сбережения.

"Вторая пенсионная ступень, безусловно, нуждается в ремонте, чтобы люди в пенсионном возрасте получали как можно больший дополнительный доход со своих накопленных сбережений, — сказал президент Банка Эстонии Мадис Мюллер. — Но анализ влияния запланированных изменений показывает, что в представленном виде план, очевидно, не принесет пенсионерам Эстонии долгосрочной пользы. Возможность использовать накопленные к пенсии сбережения в течение короткого времени может, благодаря возросшему потреблению, дать экономике временное дополнительное ускорение, но за ним, предположительно, последовало бы равносильное замедление. Речь идет о прекращении накоплений к пенсии в обязательном порядке, то есть об отмене обязательной накопительной пенсии. Сопутствующей отмене обязательной накопительной пенсии более долгосрочной проблемой является растущий риск бедности людей пенсионного возраста и дополнительное давление увеличить налоговую нагрузку".

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