Банк Эстонии: пенсионная реформа в будущем увеличит налоги или пенсионный возраст, а также количество иностранной рабочей силы

Президент Банка Эстонии Мадис Мюллер сказал на пресс-конференции, что запланированные изменения означают повышение налогов в будущем. "Денег в пенсионной системе в будущем будет меньше, чем сегодня, что сгладит или повышение налогов, или повышение пенсионного возраста или большее использование иностранной рабочей силы". Вторым месседжем Мюллера было то, что государственная пенсия и накопительная пенсия дополняют друг друга. "Очень принципиальная проблема у нас записана в третьем пункте, то есть если дать людям возможность за короткий срок потратить накопленные в течение всей карьеры деньги, то у этих людей в будущем пенсия будет меньше, до целой трети. Это увеличит риск бедности пожилых", — подчеркнул Мюллер.

Если это все-таки хотят сделать, то стоит учесть, что если люди сразу начнут использовать пенсионные накопления, то это станет причиной неустойчивости роста экономики, для смягчения чего правительству рекомендуют воздержаться от дополнительных трат налоговых поступлений и продлить период изъятия пенсионных накоплений.

Если вторую пенсионную ступень сделают добровольной, было бы полезно подумать, как мотивировать людей копить к пенсионному возрасту через накопительную пенсию.