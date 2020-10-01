01.10.2020, 22:35

Банк Эстонии намерен сократить использование монет номиналом 1 и 2 цента


EST
13.07.2020
13.07.2020Foto: Karl-Eerik Pink

Банк Эстонии намерен разгрузить кошельки жителей страны, а именно сократить использование монет номиналом 1 и 2 цента. Это станет возможным, если округлить цены. На данный момент 50% от всех эмитированных евромонет в Эстонии - это 1 и 2 цента, пишет rus.err.

Европейская комиссия неоднократно обсуждала возможность отказа от использования монет в 1 и 2 цента в связи с большими затратами на их производство. Но пока фактически отказались от одного и двух евро центов только несколько стран еврозоны.

"Мы поддерживаем такой подход, что прежде всего нужно, чтобы в розничной торговле округлили цены. Есть разные варианты, как округлять. Может быть не стоит идти радикальным путём и освобождать эти монеты от статуса платёжного средства и прекращать их использовать. Пусть будут. Но если провести округление цен, то практическая надобность таких монет станет очень незначительной", - считает руководитель отдела наличных денег Банка Эстонии Райт Роосвеэ.

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