Банк Эстонии намерен сократить использование монет номиналом 1 и 2 цента

Европейская комиссия неоднократно обсуждала возможность отказа от использования монет в 1 и 2 цента в связи с большими затратами на их производство. Но пока фактически отказались от одного и двух евро центов только несколько стран еврозоны.

"Мы поддерживаем такой подход, что прежде всего нужно, чтобы в розничной торговле округлили цены. Есть разные варианты, как округлять. Может быть не стоит идти радикальным путём и освобождать эти монеты от статуса платёжного средства и прекращать их использовать. Пусть будут. Но если провести округление цен, то практическая надобность таких монет станет очень незначительной", - считает руководитель отдела наличных денег Банка Эстонии Райт Роосвеэ.