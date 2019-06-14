Банк Эстонии: на треть рост экономики обеспечила иностранная рабочая сила

По оценке Банка Эстонии, вклад иностранной рабочей силы в экономический рост Эстонии в 2018 году, который составил 3,9 процента, был на уровне 1,3 процента.
Так как в Эстонии по-прежнему испытывается недостаток рабочей силы, предприниматели активно вербуют ее за рубежом. Больше всего иностранных рабочих в строительстве, сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности, - сообщает Банк Эстонии.
Найм иностранной рабочей силы, помимо усиления экономического роста, замедляет также рост зарплат. Быстрый рост зарплат представляет головную боль для ориентированных на экспорт предприятий, поскольку удорожает их продукцию.
Ожидается, что рост экономики в этом году составит 3,3, а в следующем году - 2,1 процента. Замедление объясняется тем, что состояние экспортных рынков становится слабее, а также нехваткой в Эстонии рабочей силы.
Несмотря на замедляющийся экономический рост, зарплаты продолжат расти, но уже в более спокойном темпе. Центробанк отмечает, что благодаря росту зарплат государство получает больше налогов.
Охлаждение экономики отразится на показателях рынка труда - потребность в привлечении новых работников не будет расти прежними темпами, а темп роста зарплат замедлится с 8,1% этого года до 5,2% в 2021. До тех пор, как доходы быстро растут, жителям целесообразно продолжать делать сбережения, считают экономисты Центробанка.
Рос цен, по прогнозу Банка Эстонии, замедлится с прошлогодних 3,4% до 2,1% в 2021 году. За повышением цен стоит, главным образом, увеличение расходов на рабочую силу. Но падение цен на электричество и снижение алкогольных акцизов замедлят инфляцию.
Несмотря на снижение темпа экономического роста, безработица в ближайшие годы сохранится на низком уровне, а число работающих будет больше, чем когда-либо ранее. Люди в этой ситуации склонны с большей смелостью делать траты, что временно повысит налоговые доходы бюджета.
Банк Эстонии советует правительству в ближайшие годы составлять бюджеты с профицитом с тем, чтобы в более сложные времена у государства были средства для поддержки экономики и населения.
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