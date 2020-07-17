Банк Эстонии: кредита на 5 млрд евро может не хватить

По оценке экономиста Банка Эстонии Расмуса Каттая, запланированных государством на данный момент заимствований в размере пяти миллиардов евро может оказаться недостаточно, потому что практически все эти деньги заранее распределены, пишет RusERR.
"В данный момент уже видно, что расходные статьи по этой сумме уже придуманы. Дефицит [государственного] бюджета в этом году составит примерно 2,5 млрд евро, а в следующем году — около миллиарда. Если к этому добавить кредиты, выдаваемые через фонд Kredex и Фонд развития сельских районов (MES), а также увеличение собственного капитала госучреждений, то уже набирается пять миллиардов", — сказал Каттай в четверг в интервью "Актуальной камере".
По его словам, у государства в сложившейся ситуации не было другого выхода, кроме взятия кредита. "Государство должно в трудное время помогать экономике. И если для этого в предшествующие годы не было накоплено достаточно резервов, то остается только брать в долг. Нынешний кризис настолько масштабный, что нужно было найти дополнительные деньги", — сказал Каттай.
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