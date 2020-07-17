Банк Эстонии: кредита на 5 млрд евро может не хватить

"В данный момент уже видно, что расходные статьи по этой сумме уже придуманы. Дефицит [государственного] бюджета в этом году составит примерно 2,5 млрд евро, а в следующем году — около миллиарда. Если к этому добавить кредиты, выдаваемые через фонд Kredex и Фонд развития сельских районов (MES), а также увеличение собственного капитала госучреждений, то уже набирается пять миллиардов", — сказал Каттай в четверг в интервью "Актуальной камере".

По его словам, у государства в сложившейся ситуации не было другого выхода, кроме взятия кредита. "Государство должно в трудное время помогать экономике. И если для этого в предшествующие годы не было накоплено достаточно резервов, то остается только брать в долг. Нынешний кризис настолько масштабный, что нужно было найти дополнительные деньги", — сказал Каттай.