Банк Эстонии: из-за скандалов с отмыванием денег кредиты могут стать дороже

В связи с подорванным имиджем условия финансирования скандинавских банковских групп могут ухудшиться, что может привести к удорожанию кредитов и ухудшению их доступности в том числе для жителей и предприятий Эстонии.

Банк отмечает, что пока скандалы не сильно отразились на финансовой стабильности и финансировании действующих в Эстонии банков, хотя акции скандинавских групп упали. Влияние на финансовую стабильность в Эстонии существенно меньше за счет того, что в Эстонии баки финансируют себя в основном за счет местных вкладов.

Отмечается, что, несмотря на то, что сейчас дела с жилищными кредитами идут хорошо, в будущем для снижения рисков Банк Эстонии планирует установить для коммерческих банков требования, по которым банк должен будет рассчитывать требование по капиталу как минимум с 15% от объема жилищных кредитов.

Также банк отмечает, что планы нового правительство по превращению второй пенсионной ступени в добровольную несут в себе риски как для финансовой стабильности и экономического равновесия, так и дееспособности бюджета.