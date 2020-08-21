Банк Эстонии: бюджетный дефицит в этом году будет глубже, чем когда-либо

"Бюджетный дефицит в этом году будет глубже, чем когда-либо. Из такого глубокого дефицита за один год не выбраться. Поскольку в следующем году экономика полностью не восстановится, то в 2021 году также потребуются меры государственной поддержки", — сказал Мадис Мюллер.

Он предположил, что дефицит бюджета в 2021 году составит от 3 до 4% от ВВП страны — то есть около 1,2 млрд евро.

По словам Мюллера, в 2022 году можно будет попытаться достичь баланса, но важно соблюдать бюджетную дисциплину, сохраняя разумное отношение к деньгам.

Глава Банка Эстонии считает, что текущие низкие процентные ставки не оправдывают резкого увеличения государственного долга.