Банк Эстонии: банкам давно пора применять умные инфосистемы

Из опубликованных рапортов финансовых инспекций Эстонии и Швеции следует, что проблемы, связанные с отмыванием денег, имеются в Swedbank на уровне всей группы, в т. ч. в эстонском филиале. Поэтому и решать их нужно на уровне всего концерна.

Swedbank с точки зрения стабильности финансовой системы Эстонии является системно важным банком, оказывающим необходимые для экономики Эстонии банковские услуги. Swedbank обладает достаточными капиталом, ликвидностью и организационной способностью, чтобы предлагать жителям и предприятиям Эстонии банковские услуги и в то же время выполнять требования противодействия отмыванию денег.

”Банки имеют критическое значение для нормального функционирования открытой и экспортной экономики Эстонии. Даже несмотря на то, что более жесткие требования противодействия отмыванию денег могут вызвать недовольство банковских клиентов, следует придерживаться этих требований, потому что в Эстонии нет места отмыванию денег”, — сказала вице-президент Банка Эстонии Майве Руте.