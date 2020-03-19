Банк Эстонии: банкам давно пора применять умные инфосистемы
Предписание, сделанное Финансовой инспекцией в четверг, показывает, что хотя Swedbank инвестировал в сферу противодействия отмыванию денег, банк не смог достаточно хорошо препятствовать этому. И все же банки Эстонии в последнее время предпринимали успешные шаги в следовании правилам противодействия отмыванию денег. Финансовое состояние банков также достаточно хорошее для внедрения более эффективных и умных систем противодействия отмыванию денег, отмечается в пресс-релизе Банка Эстонии.
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