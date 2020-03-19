19.03.2020, 20:21

Банк Эстонии: банкам давно пора применять умные инфосистемы


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Akadeemilised Ametiühingud
Akadeemilised AmetiühingudFoto: Priit Simson

Предписание, сделанное Финансовой инспекцией в четверг, показывает, что хотя Swedbank инвестировал в сферу противодействия отмыванию денег, банк не смог достаточно хорошо препятствовать этому. И все же банки Эстонии в последнее время предпринимали успешные шаги в следовании правилам противодействия отмыванию денег. Финансовое состояние банков также достаточно хорошее для внедрения более эффективных и умных систем противодействия отмыванию денег, отмечается в пресс-релизе Банка Эстонии.

Из опубликованных рапортов финансовых инспекций Эстонии и Швеции следует, что проблемы, связанные с отмыванием денег, имеются в Swedbank на уровне всей группы, в т. ч. в эстонском филиале. Поэтому и решать их нужно на уровне всего концерна.

Swedbank с точки зрения стабильности финансовой системы Эстонии является системно важным банком, оказывающим необходимые для экономики Эстонии банковские услуги. Swedbank обладает достаточными капиталом, ликвидностью и организационной способностью, чтобы предлагать жителям и предприятиям Эстонии банковские услуги и в то же время выполнять требования противодействия отмыванию денег.

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”Банки имеют критическое значение для нормального функционирования открытой и экспортной экономики Эстонии. Даже несмотря на то, что более жесткие требования противодействия отмыванию денег могут вызвать недовольство банковских клиентов, следует придерживаться этих требований, потому что в Эстонии нет места отмыванию денег”, — сказала вице-президент Банка Эстонии Майве Руте.

В последние годы банки закрыли расчетные счета клиентов с повышенным риском и стали более избирательны при принятии новых клиентов. Это отражает изменения в поведении всех банков, в том числе Swedbank. Банки начали применять более жесткие меры по противодействию отмыванию денег, и за этим стоит последовательная и активная работа Финансовой инспекции.

Руте добавила, что эстонские банки для сохранения своей благонадежности должны добиться лучше направленной и более грамотной деятельности по борьбе с отмыванием денег. Для этого необходимо обеспечить широкое обучение работников банка и начать применять технологические решения.

”Объем обрабатываемой информации в банках постоянно растет, и без умных инфосистем рисками, связанными с отмыванием денег, невозможно управлять в реальном времени и эффективно. Хорошая инициатива при решении проблем — банкам и союзам предприятий вместе искать решения, которые дали бы возможность эффективнее снизить риски отмывания денег без ущерба для честного предпринимательства”, — отметила вице-президент центробанка Майве Руте.

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