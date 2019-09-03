03.09.2019, 11:35

Банк: если кто-то решит оплатить потребительский кредит за счет пенсионного фонда, то это будет мудрым решением


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Toetus.
Toetus.Foto: Ilmar Saabas

По словам филиала Bigbank в Эстонии Йонны Печтер, утверждение, что главным победителем пенсионной реформы окажется Bigbank, который надеется получить пенсионные накопления людей в счет покрытия задолженностей по кредитам, является абсолютно беспочвенным. 2/3 рынка потребительских кредитов принадлежат крупным банкам. При этом кредиты с более высокой кредитной ставкой стоит выплачивать раньше, чтобы стоимость активов людей постоянно увеличивалась и была достаточной для выхода на пенсию.

”На рынке потребительских кредитов правят крупные универсальные банки, которые имеют более 400 млн евро”, — сказала руководитель филиала Bigbank в Эстонии Йонна Печтер. ”Анализ рынка финансовых услуг, проведенный Финансовой инспекцией, показал, что работающие в Эстонии банки выдали потребительские кредиты на сумму в 585 млн евро, и 68% займов принадлежат Swedbank, SEB и Luminor. Остальные банки делят между собой 32% от общего объема, доля Bigbank составляет чуть меньше 10%. Вопреки приведенным выше утверждениям, у Bigbank отсутствуют коммерческие интересы в пенсионной реформе. Кроме того, очень большую часть нашего бизнеса мы ведем на международном рынке, и на нее никак не влияют решения в Эстонии”.

”В абсолютных цифрах портфель просроченных потребительских кредитов у универсальных банков в разы больше. Если у клиента, имеющего задолженность, пенсионный фонд размещен в том же банке, то универсальные банки могут найти возможность арестовать пенсионные накопления так же, как сейчас они могут автоматически изъять деньги с расчетных счетов клиентов”, — объяснила Йонна Печтер. ”На данный момент нет точной статистики с данными о доле просроченных потребительских кредитов. По нашим данным, клиенты Bigbank погашают кредиты так же успешно, как и пользователи других банков. Доля проблемных клиентов, которые имеют задолженность более 90 дней, у нас такая же, как у других”.

”Запланированная пенсионная реформа всячески способствует самостоятельному инвестирования, даже в том случае, если человек решил вывести деньги из пенсионного фонда”, — рассказала Йонна Печтер. ”Однако, если кто-то решит оплатить потребительский кредит деньгами, взятыми из пенсионного фонда — неважно, взят этот кредит в Swedbank, SEB, LHV и в Bigbank, то это будет очень мудрым решением.

Важно, чтобы стоимость чистых активов человека все время росла. Погашение кредитов с высокой процентной ставкой является одной из основ финансовой грамотности. В Эстонии нужно поощрять конкуренцию на рынке потребительских кредитов, чтобы лишить крупные банки возможности предлагать потребительские кредиты в несколько раз дороже, чем в Швеции. Если у пенсионного фонда дела идут хорошо, то никто не будет выплачивать этими деньгами кредит с низкой процентной ставкой”.

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