Банк: если кто-то решит оплатить потребительский кредит за счет пенсионного фонда, то это будет мудрым решением

”В абсолютных цифрах портфель просроченных потребительских кредитов у универсальных банков в разы больше. Если у клиента, имеющего задолженность, пенсионный фонд размещен в том же банке, то универсальные банки могут найти возможность арестовать пенсионные накопления так же, как сейчас они могут автоматически изъять деньги с расчетных счетов клиентов”, — объяснила Йонна Печтер. ”На данный момент нет точной статистики с данными о доле просроченных потребительских кредитов. По нашим данным, клиенты Bigbank погашают кредиты так же успешно, как и пользователи других банков. Доля проблемных клиентов, которые имеют задолженность более 90 дней, у нас такая же, как у других”.

”Запланированная пенсионная реформа всячески способствует самостоятельному инвестирования, даже в том случае, если человек решил вывести деньги из пенсионного фонда”, — рассказала Йонна Печтер. ”Однако, если кто-то решит оплатить потребительский кредит деньгами, взятыми из пенсионного фонда — неважно, взят этот кредит в Swedbank, SEB, LHV и в Bigbank, то это будет очень мудрым решением.

Важно, чтобы стоимость чистых активов человека все время росла. Погашение кредитов с высокой процентной ставкой является одной из основ финансовой грамотности. В Эстонии нужно поощрять конкуренцию на рынке потребительских кредитов, чтобы лишить крупные банки возможности предлагать потребительские кредиты в несколько раз дороже, чем в Швеции. Если у пенсионного фонда дела идут хорошо, то никто не будет выплачивать этими деньгами кредит с низкой процентной ставкой”.