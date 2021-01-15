Банк Citadele представил платежные карты нового поколения

”Мы уже привыкли, что пакеты и прочие подобные решения доступны для многих продуктов и услуг, но для повседневных финансовых услуг — платежных карт — они доступны не были. Таким образом, мы первыми в странах Балтии предложили подход, основанный на пакетах для платежных карт, — пояснил член правления банка Citadele Владиславс Мироновс. — Простые пакеты распространены в телекоммуникациях и развлечениях, а теперь они пришли и в финансовый сектор”.

Citadele

Обычно месячная плата банков включает стандартные услуги, такие как банковскую карту, определенное количество платежей и т. п. В новом решении Citadele различные пакеты привязаны к Х-карте. С картой клиент получает обычные повседневные банковские услуги, но конкретную X-карту он выбирает исключительно в соответствии со своими потребностями. Например, если вы хотите получить более высокий кредитный лимит, Priority pass и более высокий лимит на снятие наличных, следует выбрать карту X Prime.

Целью новых платежных карт является обеспечение наиболее подходящего ассортимента услуг для каждого клиента и облегчение использования платежной карты. При разработке пакетов новых карт X Supreme и X Prime за основу были взяты популярная среди клиентов карта X Smart и связанные с ней услуги, к которым добавили дополнительные полезные функции. Новые карты включают, например, бесплатное снятие наличных в любом банкомате в Эстонии и по всему миру, а также бесплатные переводы в любой банк мира. Также сохраняется возможность получения процентов с положительный баланса расчетного счета.

Использующие карты X Supreme и X Prime клиенты также освобождены от характерных связанных с кредитными картами ограничений: платы за переводы и снятие наличных. Данные преимущества новых карт также распространяются на карты Citadele X Infinite. Теперь все X-карты нового поколения можно использовать в качестве платежных и кредитных карт, выбрав, желаете вы задействовать кредитный лимит или нет.

Все новые X-карты Citadele отличаются обновленным дизайном, который отвечает повышенным требованиям безопасности — вся информация находится на обратной стороне карты.