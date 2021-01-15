Банк Citadele представил платежные карты нового поколения

Банк Citadele представил в странах Балтии платежные карты совершенно нового типа – X-карты, которые работают по пакетному принципу. Это означает, что все повседневные услуги банка одинаковы для всех клиентов, но вы можете выбрать X-карту в соответствии со своими потребностями и с наиболее подходящим для вас пакетом.
”Мы уже привыкли, что пакеты и прочие подобные решения доступны для многих продуктов и услуг, но для повседневных финансовых услуг — платежных карт — они доступны не были. Таким образом, мы первыми в странах Балтии предложили подход, основанный на пакетах для платежных карт, — пояснил член правления банка Citadele Владиславс Мироновс. — Простые пакеты распространены в телекоммуникациях и развлечениях, а теперь они пришли и в финансовый сектор”.
Обычно месячная плата банков включает стандартные услуги, такие как банковскую карту, определенное количество платежей и т. п. В новом решении Citadele различные пакеты привязаны к Х-карте. С картой клиент получает обычные повседневные банковские услуги, но конкретную X-карту он выбирает исключительно в соответствии со своими потребностями. Например, если вы хотите получить более высокий кредитный лимит, Priority pass и более высокий лимит на снятие наличных, следует выбрать карту X Prime.
Целью новых платежных карт является обеспечение наиболее подходящего ассортимента услуг для каждого клиента и облегчение использования платежной карты. При разработке пакетов новых карт X Supreme и X Prime за основу были взяты популярная среди клиентов карта X Smart и связанные с ней услуги, к которым добавили дополнительные полезные функции. Новые карты включают, например, бесплатное снятие наличных в любом банкомате в Эстонии и по всему миру, а также бесплатные переводы в любой банк мира. Также сохраняется возможность получения процентов с положительный баланса расчетного счета.
Использующие карты X Supreme и X Prime клиенты также освобождены от характерных связанных с кредитными картами ограничений: платы за переводы и снятие наличных. Данные преимущества новых карт также распространяются на карты Citadele X Infinite. Теперь все X-карты нового поколения можно использовать в качестве платежных и кредитных карт, выбрав, желаете вы задействовать кредитный лимит или нет.
Все новые X-карты Citadele отличаются обновленным дизайном, который отвечает повышенным требованиям безопасности — вся информация находится на обратной стороне карты.
Нынешние карты X Hero и X Platinum в будущем заказать будет невозможно, но существующие карты продолжат функционировать, как обычно.
Citadele Group — латвийский финансовый концерн, предоставляющий банковские и финансовые услуги, а также услуги по управлению активами. Головной офис Citadele Group находится в Риге, а дочерние предприятия и филиалы действуют в Латвии, Литве, Эстонии и Швейцарии.
Попова назвала простой способ моментально «убить» коронавирус
Назван самый удобный для жизни город в мире
Комаровский назвал места стопроцентного заражения коронавирусом
Иммунолог назвал самый опасный симптом коронавируса