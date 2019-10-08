Банк: цены растут медленнее, чем заработная плата

В сентябре рост цен замедлился. Средняя потребительская корзина подорожала на 2,2 процента в годовом сравнении. Наибольший вклад в рост цен внесли услуги, связанные со свободным времяпрепровождением и развлечениями. Быстрый рост заработной платы повышает покупательскую способность клиентов с одной стороны, и затраты производителей, с другой. Доля труда в издержках производства выше в сфере услуг. Выросли цены на турпакеты, на газеты и садовые растения.
Вдобавок к развлечениям, подорожала и еда. Эстонские домохозяйства тратят больше всего на еду — в среднем 22% семейного бюджета. Еда за год подорожала на 3 процента. Ожидается, что хороший урожай этого года замедлит в ближайшие месяцы рост цен на продовольствие.
Алкогольные напитки подешевели за год на 7 процентов. Из-за запасов и высокого спроса падение конечной цены на алкоголь было меньше, чем позволяло изменение налога. Помимо алкоголя подешевели услуги связи.
Цены на моторное топливо на эстонских автозаправочных станциях достигли уровня прошлого года. В сентябре цены на сырую нефть в евро были на 17 процентов ниже, чем год назад. На нефтяные цены в настоящее время больше влияет обеспокоенность по поводу положения дел в мировой экономике, чем эскалация напряжённости на Ближнем Востоке.
Рост цен в Эстонии должен составить в этом году 2,4 процента. Рост цен замедляется по сравнению с 3,4 процента в прошлом году из-за удешевления энергоносителей и снижения акцизов на алкоголь. Ожидается, что в следующем году цены будут расти такими же темпами, как и в этом. В 2020 году инфляция будет расти за счет роста цен на продукты питания, аренду и досуг. Средняя заработная плата растет гораздо быстрее, чем цены. По прогнозам Swedbank, средняя нетто-зарплата в этом году вырастет на 6 процентов, а в следующем — на 5 процентов.
Быстрый рост заработной платы и умеренное повышение цен способствуют потреблению. Розничные продажи выросли за первые восемь месяцев на 5 процентов. Несмотря на рост торговых площадей и распространение онлайн-торговли, торговые наценки и время продажи складских запасов в первой половине года были близки к прошлогоднему уровню.
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