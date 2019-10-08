Банк: цены растут медленнее, чем заработная плата

Вдобавок к развлечениям, подорожала и еда. Эстонские домохозяйства тратят больше всего на еду — в среднем 22% семейного бюджета. Еда за год подорожала на 3 процента. Ожидается, что хороший урожай этого года замедлит в ближайшие месяцы рост цен на продовольствие.

Алкогольные напитки подешевели за год на 7 процентов. Из-за запасов и высокого спроса падение конечной цены на алкоголь было меньше, чем позволяло изменение налога. Помимо алкоголя подешевели услуги связи.

Цены на моторное топливо на эстонских автозаправочных станциях достигли уровня прошлого года. В сентябре цены на сырую нефть в евро были на 17 процентов ниже, чем год назад. На нефтяные цены в настоящее время больше влияет обеспокоенность по поводу положения дел в мировой экономике, чем эскалация напряжённости на Ближнем Востоке.