Балтия: по эстонским предприятиям нехватка рабочей силы бьет больнее всего

Исследование, проведенное SEB среди финансовых директоров крупных предприятий стран Балтии, показало, что растущие расходы на оплату труда являются более серьезной проблемой в Литве и Эстонии. В условиях рекордно высокой занятости предприятиям Эстонии труднее найти достаточное количество квалифицированной рабочей силы, чем их соседям на побережье Балтийского моря.
Как показало нынешнее исследование, впервые расходы на оплату труда оказались важнейшим предметом беспокойства предпринимателей во всех трех странах Балтии. Растущие расходы на персонал кажутся наиболее серьезной проблемой в Литве, где на нее указали 64 процента предприятий, за ней следуют Эстония и Латвия с 60 и 47 процентами, соответственно.
На предприятиях не хватает рабочих рук
Кроме высокой стоимости рабочей силы, работодатели постоянно сталкиваются с нехваткой обученных специалистов. Сложнее всего найти квалифицированную рабочую силу оказывается предприятиям Эстонии, где на эту проблему указала практически половина (49%) респондентов. И это неудивительно, принимая во внимание то обстоятельство, что в Эстонии показатель занятости уже несколько лет является одним из самых высоких в Европейском союзе.
«Дефицит квалифицированной рабочей силы, который предприятия испытывают годами, в сочетании с постоянным и всеобщим ростом расходов на оплату труда поставили большинство компаний в положение, когда необходима либо еще более высокая степень автоматизации, либо кардинальное изменение бизнес-модели. В то же время автоматизация и инновации не являются панацеей, и к вопросу повышения эффективности бизнеса следует подходить одновременно с нескольких точек зрения. При этом степень готовности нанимать иностранную рабочую силу по сравнению с предыдущим годом не изменилась – 40% крупных предприятий уже используют или планируют приступить к поиску рабочей силы за пределами Эстонии; 60% намерены и в дальнейшем решать проблему исключительно за счет отечественных работников», – добавил руководитель сферы банковского обслуживания предприятий Артем Соколов.
Дефицит рабочей силы – предмет серьезной озабоченности и предпринимателей Литвы, по мнению 64% из которых, это серьезная проблема, а латыши беспокоятся по этому поводу несколько меньше (47%). В то же время в Латвии сегодня уровень занятости является самым низким среди стран Балтии, а безработица – самой высокой.
SEB проводил исследование среди финансовых директоров стран Балтии уже в седьмой раз. В нынешнем году в исследовании приняли участие 209 предприятий, годовой оборот которых составляет не менее 20 миллионов евро.
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