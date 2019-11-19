Балтия: по эстонским предприятиям нехватка рабочей силы бьет больнее всего

«Дефицит квалифицированной рабочей силы, который предприятия испытывают годами, в сочетании с постоянным и всеобщим ростом расходов на оплату труда поставили большинство компаний в положение, когда необходима либо еще более высокая степень автоматизации, либо кардинальное изменение бизнес-модели. В то же время автоматизация и инновации не являются панацеей, и к вопросу повышения эффективности бизнеса следует подходить одновременно с нескольких точек зрения. При этом степень готовности нанимать иностранную рабочую силу по сравнению с предыдущим годом не изменилась – 40% крупных предприятий уже используют или планируют приступить к поиску рабочей силы за пределами Эстонии; 60% намерены и в дальнейшем решать проблему исключительно за счет отечественных работников», – добавил руководитель сферы банковского обслуживания предприятий Артем Соколов.

Дефицит рабочей силы – предмет серьезной озабоченности и предпринимателей Литвы, по мнению 64% из которых, это серьезная проблема, а латыши беспокоятся по этому поводу несколько меньше (47%). В то же время в Латвии сегодня уровень занятости является самым низким среди стран Балтии, а безработица – самой высокой.

SEB проводил исследование среди финансовых директоров стран Балтии уже в седьмой раз. В нынешнем году в исследовании приняли участие 209 предприятий, годовой оборот которых составляет не менее 20 миллионов евро.