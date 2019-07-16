Baltika объединяет Mosaic, Bastion и Monton в единый бренд

По словам исполнительного директора Baltika Маэ Хансен, при имеющихся объемах продаж держать портфель из пяти брендов неразумно.

При этом, по ее словам, это не означает, что клиенты Mosaic или Bastion останутся без любимых товаров. ”40% наших клиентов уже сейчас потребляют объединяемые бренды параллельно и были вынуждены посещать разные магазины. Теперь же они смогут получить желаемое в одном месте. Наш дизайн и ассортимент будет и впредь исходить из предпочтений наших лояльных клиентов. В ходе обновления бренд Monton будет изменен таким образом, чтобы представлять ценность для клиентов всех трех брендов”, — сказала Хансен.

Второй важный аспект — более ориентированный на клиента подход. ”До этого Baltika по сути ”делала все для всех”, но в условиях глобальной конкуренции так действовать нельзя. Очень важно найти фокус”, — отметила директор и добавила, что они хорошо знают, какой крой подходит именно ”прибалтийским телам”, и намерены воспользоваться этим.