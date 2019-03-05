Балтийский форум электронной коммерции собрал в Таллинне сотни лучших деятелей IT-сферы

Генеральный секретарь Европейской ассоциации электронной коммерции и многоканального маркетинга (EMOTA) выступал следом за министром Рене Таммистом. Его выступление было посвящено э-коммерции и тому, как она изменится в ближайшее время.

"Вы должны использовать внутренний рынок, — начал Мауриц. — Не концентрируйтесь только на своей стране, расширяйтесь на рынки Европейского союза, другие рынки. А потом, если вы ориентируетесь на заграничные рынки, выбирайте и изучайте".

Мауриц Бруггинк также говорит, что не нужно работать обширно и размыто.

"По моему опыту, если у вас интернет-магазин, выбирайте свои страны в зависимости от того, имеете ли вы обслуживание клиентов в этой стране. Ориентируйтесь на тех клиентов, которые говорят на вашем языке и не пытайтесь охватить все 28 стран",— говорит Мауриц,

В заключение своего доклада он сказал:

"Оставайтесь после конференции и поговорите с разработчиками, в частности об искусственном интеллекте и возможностях блокчейна. Они предложат вашему сайту преимущество, необходимое для продаж", — сказал Мауриц.

Кристин Рэндвер из Google: про эпоху взаимодействий

Какая основная задача бизнеса? Какие интересы есть у клиентов? Как они взаимодействуют с продуктами? Про это рассказывала Кристин Рэндвер из Google.

"Никогда еще потребитель не делал столько взаимодействий перед покупкой как сейчас,— говорит Кристин. — Путь пользователя к покупке становится очень сложным (кроссдевайсы). Читать уже недостаточно. пользователи хотят видеть (YouTube), знать путь (Google maps), просматривать и оставлять отзывы (google my business) и хотят иметь все и сразу (быстрая доставка, мгновенная оплата разными способами и т.д.)"

Кристин объясняет, что основная задача бизнеса на сегодняшний день — быть там, где клиенты.

"Интерес к сложным продуктам (автомобили, недвижимость) растет в виде пользовательских интересов на разных этапах в разных системах. К примеру пользователь совершает до 900 взаимодействий связанных с покупкой авто в сети перед фактическим походом в салон (70% взаимодействий были на телефоне)", — говорит Кристин.

RIA.com Marketplaces

Но как работать? Кристин говорит, что нужно постоянно развиваться: "Используйте Progressive Web App. Удивляйте пользователей разнообразием посланий и донесением информации. Будьте полезными и удобными, от десктопа до смартфонов".

Слова Кристин подтверждают гости и спонсоры Baltic e-Commerce Forum 2019. Так, представитель эстонской компании RIA.com Marketplaces Иван Науменко говорит:

"Действительно, потребитель еще никогда не совершал столько взаимодействий перед покупкой как сейчас. По нашим подсчетам, от принятия решения ”купить” и до самой покупки проходит в среднем 80 дней. Поэтому мы внедряем новые технологии и идем в ногу со временем. Улучшаем интерфейсы, делаем сайты адаптивными, используем АMP и PWA,— говорит Иван.

"Кроме этого, мы строим на огромном рынке Украины ”проверенный интернет”, работаем над доверием наших клиентов и пользователей. Как мы это делаем? Мы физически проверяем дома и квартиры перед продажей, проверяем автомобили проводя 16 проверок. Благодаря всему этому наш сайт AUTO.RIA.com занимает пятую позицию в мире среди автосайтов, а DOM.RIA.com (по продаже недвижимости) стал национальным well-known брендом в 45-миллионой Украине. ”Концепция проверенности” работает как в Google, так и у нас в RIA.com Marketplaces. Ну и куда же без машинного обучения и искусственного интеллекта. Все это позволяет нам сократить количество взаимодействий и ускорить покупку/продажу автомобилей и недвижимости", — добавил он.

На Baltic e-Commerce Forum также выступает Пол Уитмор, вице-президент Mastercard, который расскажет о надежной торговле, и Натан Фокс из 2paynow — он расскажет об истории успеха на китайском рынке. Это далеко не полный список звездных спикеров.