Балтийский форум электронной коммерции собрал в Таллинне сотни лучших деятелей IT-сферы

Baltic e-Commerce Forum 2019 — Балтийский форум электронной коммерции — сегодня собрал в Таллинне несколько сотен лучших топ-менеджеров и представителей разных IT-сфер, начиная от платежных Mastercard и заканчивая классифайд, таких как RIA.com Marketplaces.
Рене Таммист: загляните в будущее
Первым на форуме Baltic e-Commerce Forum 2019 выступал министр информационных технологий и предпринимательства Эстонской Республики Рене Таммист.
"Вы уже сегодня должны подумать, на что похоже управление бизнесом в ближайшие 10, 15 или 20 лет …Только для того, чтобы понять, что сосредоточение внимания на электронной коммерции имеет решающее значение для вашего долгосрочного успеха в бизнесе и экономического роста, — говорит Рене Таммист. — Будьте изобретательны, чтобы победить в конкурентной борьбе. Внимательно слушайте и тщательно анализируйте обратную связь, которая поступает с рынка, и действуйте в соответствии с этим".
Также Таммист советует создавать новые типы бизнес-моделей, неотъемлемой частью которых будет онлайн-коммерция.
"Создавайте продукты/услуги более высокого качества и ценности. Наладьте работу всех процессов. Мыслите нестандартно или предложите товар/услугу для очень узкой целевой аудитории. Старайтесь тестировать различные решения методом проб и ошибок", — сказал он.
Не забыл министр сказать и про инвестиции.
"Инвестируйте! Много или мало. Обходитесь с эстонцами, как c наиболее взыскательными клиентами. Подходите к ЕС и извлекайте пользу от него, как от единого с нами рынка! Создавайте ”диджитал” — часть вашей организационной культуры и DNA (архитектуру цифровой сети). Постоянно инвестируйте в себя, ваших подчиненных и свой бизнес!" — говорит Рене Таммист.
Мауриц Бруггинк: про будущую электронную коммерцию в Европе
Генеральный секретарь Европейской ассоциации электронной коммерции и многоканального маркетинга (EMOTA) выступал следом за министром Рене Таммистом. Его выступление было посвящено э-коммерции и тому, как она изменится в ближайшее время.
"Вы должны использовать внутренний рынок, — начал Мауриц. — Не концентрируйтесь только на своей стране, расширяйтесь на рынки Европейского союза, другие рынки. А потом, если вы ориентируетесь на заграничные рынки, выбирайте и изучайте".
Мауриц Бруггинк также говорит, что не нужно работать обширно и размыто.
"По моему опыту, если у вас интернет-магазин, выбирайте свои страны в зависимости от того, имеете ли вы обслуживание клиентов в этой стране. Ориентируйтесь на тех клиентов, которые говорят на вашем языке и не пытайтесь охватить все 28 стран",— говорит Мауриц,
В заключение своего доклада он сказал:
"Оставайтесь после конференции и поговорите с разработчиками, в частности об искусственном интеллекте и возможностях блокчейна. Они предложат вашему сайту преимущество, необходимое для продаж", — сказал Мауриц.
Кристин Рэндвер из Google: про эпоху взаимодействий
Какая основная задача бизнеса? Какие интересы есть у клиентов? Как они взаимодействуют с продуктами? Про это рассказывала Кристин Рэндвер из Google.
"Никогда еще потребитель не делал столько взаимодействий перед покупкой как сейчас,— говорит Кристин. — Путь пользователя к покупке становится очень сложным (кроссдевайсы). Читать уже недостаточно. пользователи хотят видеть (YouTube), знать путь (Google maps), просматривать и оставлять отзывы (google my business) и хотят иметь все и сразу (быстрая доставка, мгновенная оплата разными способами и т.д.)"
Кристин объясняет, что основная задача бизнеса на сегодняшний день — быть там, где клиенты.
"Интерес к сложным продуктам (автомобили, недвижимость) растет в виде пользовательских интересов на разных этапах в разных системах. К примеру пользователь совершает до 900 взаимодействий связанных с покупкой авто в сети перед фактическим походом в салон (70% взаимодействий были на телефоне)", — говорит Кристин.
Но как работать? Кристин говорит, что нужно постоянно развиваться: "Используйте Progressive Web App. Удивляйте пользователей разнообразием посланий и донесением информации. Будьте полезными и удобными, от десктопа до смартфонов".
Слова Кристин подтверждают гости и спонсоры Baltic e-Commerce Forum 2019. Так, представитель эстонской компании RIA.com Marketplaces Иван Науменко говорит:
"Действительно, потребитель еще никогда не совершал столько взаимодействий перед покупкой как сейчас. По нашим подсчетам, от принятия решения ”купить” и до самой покупки проходит в среднем 80 дней. Поэтому мы внедряем новые технологии и идем в ногу со временем. Улучшаем интерфейсы, делаем сайты адаптивными, используем АMP и PWA,— говорит Иван.
"Кроме этого, мы строим на огромном рынке Украины ”проверенный интернет”, работаем над доверием наших клиентов и пользователей. Как мы это делаем? Мы физически проверяем дома и квартиры перед продажей, проверяем автомобили проводя 16 проверок. Благодаря всему этому наш сайт AUTO.RIA.com занимает пятую позицию в мире среди автосайтов, а DOM.RIA.com (по продаже недвижимости) стал национальным well-known брендом в 45-миллионой Украине. ”Концепция проверенности” работает как в Google, так и у нас в RIA.com Marketplaces. Ну и куда же без машинного обучения и искусственного интеллекта. Все это позволяет нам сократить количество взаимодействий и ускорить покупку/продажу автомобилей и недвижимости", — добавил он.
На Baltic e-Commerce Forum также выступает Пол Уитмор, вице-президент Mastercard, который расскажет о надежной торговле, и Натан Фокс из 2paynow — он расскажет об истории успеха на китайском рынке. Это далеко не полный список звездных спикеров.