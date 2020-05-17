Baltic Workboats: 20 украинцев обеспечивают работой сотню эстонцев

Как пояснил Ванаселья изданию Äripäev, украинцы занимаются сварочно-сборочными работами, которые необходимы на самом раннем этапе судостроения. Если на этом этапе нет достаточного числа квалифицированных работников, то и весь остальной персонал не может выполнить последующие процессы — то есть судно невозможно построить.

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