Baltic Workboats: 20 украинцев обеспечивают работой сотню эстонцев

По словам владельца сааремааской компании Baltic Workboats Маргуса Ванаселья, 20 украинских сварщиков, занятых на его предприятии, обеспечивают работой еще сотню людей, пишет dv.ee.
Как пояснил Ванаселья изданию Äripäev, украинцы занимаются сварочно-сборочными работами, которые необходимы на самом раннем этапе судостроения. Если на этом этапе нет достаточного числа квалифицированных работников, то и весь остальной персонал не может выполнить последующие процессы — то есть судно невозможно построить.
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