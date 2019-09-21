Balbiino подарит 25 000 порций мороженного тем, кто делает Эстонию лучше

Мороженное планируется подарить 25 инициативам, среди которых могут быть как общегосударственные, так и местные начинания. Самым важным критерием отбора при этом будет, что они должны каждый по-своему делать Эстонию лучше.

Первой инициативой, участникам которой подарили тысячу мороженных Gourmet, стал Всемирный день чистоты. В частности проходящий в рамках Всемирного дня чистоты Бег с мусором, который в Таллинне проводит Келли Силдару, и в Тарту Ялмар Вабарна. Выросший из инициативы ”Сделаем!” Всемирный день чистоты на сегодняшний день является одной из визитных карточек Эстонии, который помогает беречь природу как здесь, так и за пределами Эстонии.

Руководитель Balbiino Кайдо Салуранд сказал, что Всемирный день чистоты объединяет в себе амбиции жителей Эстонии, электронные возможности и защиту окружающей среды.

”Всемирный день чистоты является удивительным примером того, что происходит, когда группа талантливых людей со своей огромной трудоспособностью решает сделать мир лучше. Balbiino поддерживает такие инициативы, и мы надеемся, что мороженное сделает этот рабочий день более приятным”, — сказал Салуранд.