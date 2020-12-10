Автозаправки подняли цены на бензин
Сети автозаправочных станций в среду повысили цены как на бензин, так и на дизельное топливо на два цента за литр в связи с ростом цен на мировых рынках.
Сети автозаправочных станций в среду повысили цены как на бензин, так и на дизельное топливо на два цента за литр в связи с ростом цен на мировых рынках.
Стоимость дизельного топлива выросла до 1,059 евро за литр, а 95-го бензина — до 1,249 евро за литр.
"Основная причина — значительный рост закупочных цен с начала ноября. Цены на топливо на мировом рынке существенно повысились. Рост был более чем 30%, на бензин — около 20%", — передает rusERR слова члена правления Alexela Алан Вахт.
Цены на дизель впервые с весны превысили уровень в один евро за литр в последнюю неделю ноября.
Цены на бензин не менялись с середины сентября: "С начала ноября цены на топливо достигли самого высокого уровня за последние девять месяцев. Из-за повышения закупочных цен сети автозаправочных станций были вынуждены поднять [розничные] цены".
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Реакция Хабиба на смерть Марадоны
Чайник будет как новый: неожиданный способ убрать накипь
Дом Михаила Горбачева в Германии: как он выглядит
Вскрытие Марадоны ошарашило патологоанатомов