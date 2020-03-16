Автовладельцы возмущаются: ”когда в Эстонии подешевеет бензин?”
На автозаправках Эстонии бензин стоит столько же, сколько неделю назад, несмотря на то, что еще в начале недели стоимость сырой нефти упала почти на четверть.
На автозаправках Эстонии бензин стоит столько же, сколько неделю назад, несмотря на то, что еще в начале недели стоимость сырой нефти упала почти на четверть.
”Когда в Эстонии начнут снижаться цены на бензин? Или опять пойдет в ход старое как мир объяснение, что это запасы, купленные именно по такой цене?”, — возмущается читатель Ärileht и прилагает фотографию, сделанную в воскресенье в Литве.
"Сейчас очень сложно предсказать, на сколько дадут упасть ценам на топливо. На данный момент цены на мировых рынках находятся на уровне, который может снизить цены на дизель и бензин на автозаправках Эстонии до примерно 1,2 евро за литр”, — сказал неделю назад член правления Alexela Алан Вахт.
Он добавил, что если весной 2016 цены снизились до менее одного евро за литр, то сейчас из-за сильного роста акцизов последнего времени и требования по биокомпоненту простым клиентам такого спада ожидать не приходится, даже если цены на мировых рынках упадут до уровня того времени (2016 года).
Вчера Вахт сказал изданию, что сейчас все участники рынка находятся в выжидательной позиции, но, скорее всего, на этой неделе цены упадут.
”Важна и позиция государства, то есть какие решения будут приняты в отношении топливных акцизов и будут ли приняты вообще”, — добавил эксперт.
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