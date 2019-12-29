”АвтоВАЗ” повысит цены на все автомобили с 2020 года. Сколько теперь будет стоить Lada?

Так, например, самая продаваемая в России модель компании Lada Granta подорожает на 2,5% или на 11 тысяч рублей и будет стоить от 455 900 рублей — 6627 евро. В самом ”АвтоВАЗе” это не комментируют, передает "Медуза".

Дилеры связывают повышение цен с традиционной сменой модельного года и инфляцией.

Седан Vesta в базовой комплектации подорожает на 3,8% до 629 900 руб. (9144 евро), высокий хетчбэк Xray — на 0,8% до 619 900 руб. (8998 евро), трехдверный внедорожник Lada 4×4 — на 2,9% до 538 900 руб. (7834 евро). Самый дорогой автомобиль в модельном ряду Lada — седан Vesta Sport — подорожает в базовой версии на 1,5% до 1 042 900 руб — 15 160 евро (плюс 15 000 руб.).

В 2019 году ”АвтоВАЗ” трижды повышал цены на свои автомобили. Сначала это произошло в январе — из-за роста ставки НДС цены выросли на 3%. В июле и августе компания снова увеличивала цены из-за инфляции в среднем на 1%. В 2018 году ”АвтоВАЗ” повышал цены на свои автомобили четыре раза.