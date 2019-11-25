25.11.2019, 09:10
Авторынок Эстонии: рост по причине былого спада
Рынок легковых автомобилей в Эстонии уже второй месяц радует дилеров приличным ростом, пишут "Деловые Ведомости".
Рынок легковых автомобилей в Эстонии уже второй месяц радует дилеров приличным ростом, пишут "Деловые Ведомости".
Если в сентябре продажи выросли на 13%, то в октябре спрос подскочил до 18%. На рынке считают, что рост происходит на фоне низкой базы сравнения, поскольку осенью прошлого года рынок резко опустился.
Авторынок Эстонии в октябре вырос на 18% и составил 2090 машин.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Соседка Соколова слышала последние слова его жертвы
СМИ назвали причину смерти Никиты Исаева
Кошмар «Русского богатыря». Нокаут за секунду до конца боя
«Живым этого зверя не брать»