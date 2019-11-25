Авторынок Эстонии: рост по причине былого спада

Если в сентябре продажи выросли на 13%, то в октябре спрос подскочил до 18%. На рынке считают, что рост происходит на фоне низкой базы сравнения, поскольку осенью прошлого года рынок резко опустился.

Авторынок Эстонии в октябре вырос на 18% и составил 2090 машин.