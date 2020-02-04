Авторынок Эстонии растет уже десять лет подряд

Хотя максимум 2007 года, когда взлёт продаж новых авто перевалил за 30 000, не достигнут и поныне, тем не менее, по большому счёту, авторынок Эстонии не только вышел на докризисный уровень, но и основательно закрепился на нем, пишут "Деловые ведомости".

По данным Департамента шоссейных дорог, в 2019 году первичную регистрацию прошли 27 584 новые легковушки, то есть авторынок вырос на 5%. Неплохой показатель, во всяком случае, по сравнению с предшест­вующим годом, когда также был рост, но тогда он уложился в более скромные 2,7%. Кроме авто, в 2019 году было продано 639 новых мотоциклов и 544 мопеда.