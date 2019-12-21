Авторынок Эстонии: продажи снизились, лидерство удерживает Toyota
Продажи новых легковых автомобилей в Эстонии в ноябре снизились на 3% до 2052 машин, пишут "Деловые Ведомости".
Продажи новых легковых автомобилей в Эстонии в ноябре снизились на 3% до 2052 машин, пишут "Деловые Ведомости".
По оценке Ассоциации автоторговцев Эстонии (AMTEL), небольшие потери в ноябре после двухмесячного роста подтверждают прогноз, согласно которому эстонский автомобильный рынок будет сохранять стабильность и удерживать ранее достигнутый уровень.
Лидерство на эстонском авторынке удерживает Toyota, реализовавшая в ноябре 351 автомобиль (+17%). Второе место по объёму продаж заняла Škoda — реализация 343 машин (+45%) обеспечила чешской марке лидерство по темпам роста. Третью строчку сохраняет Renault с показателем 246 проданных автомобилей, что на 30% выше показателя годичной давности.
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