Авторынок Эстонии: продажи снизились, лидерство удерживает Toyota

По оценке Ассоциации автоторговцев Эстонии (AMTEL), небольшие потери в ноябре после двухмесячного роста подтверждают прогноз, согласно которому эстонский автомобильный рынок будет сохранять стабильность и удерживать ранее достигнутый уровень.

Лидерство на эстонском авторынке удерживает Toyota, реализовавшая в ноябре 351 автомобиль (+17%). Второе место по объёму продаж заняла Škoda — реализация 343 машин (+45%) обеспечила чешской марке лидерство по темпам роста. Третью строчку сохраняет Renault с показателем 246 проданных автомобилей, что на 30% выше показателя годичной давности.