Автор философии "Ноль отходов": жизнь без мусора экономит 40% нашего бюджета

Джонсон разработала пять правил: откажись, сократи, используй повторно, переработай, компостируй.

Эксперт советует отказаться от того, что не нужно. Она уверяет: пластик, пакеты, пробники, листовки и прочее постоянно увеличиваются в количестве только из-за нас самих. Нужно разобрать завалы и оставить лишь необходимое.

Например, для мытья рук, собаки и квартиры она использует лишь кастильское мыло, которое продается без упаковки. По словам Джонсон, она смогла создать универсальный гардероб из двух платьев, двух юбок, нескольких кофт и пары брюк. Многое из продуктов и косметики Беа старается покупать без упаковки, часто заменяя своими баночками.

Одноразовое меняется на многоразовое. Например, пищевая пленка и фольга — на стеклянные банки, бумажные салфетки — на тканевые. Для похода в магазин достаточно трех холщовых сумок.

Благодаря такому образу жизни мы избегаем токсинов, снизили расходы, сэкономив около 40% нашего бюджета. Мы покупаем без упаковки, а 15% цены уходит как раз на обертку. Несмотря на то, что мы потребляем гораздо меньше, чем ранее, нам хватает того, что у нас есть. Ноль отходов должно не усложнять, а упрощать. Больше впечатлений, а не вещей”, — говорит Беа Джонсон.