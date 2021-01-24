Автоматическая мойка известной сети сломала у машины дворники. Фирма компенсировать ущерб отказалась

Клиент решил в октябре прошлого года воспользоваться автоматической мойкой Circle K в Юри (Харьюмаа). Владелец на той же машине посещал и раньше автоматические мойки, в том числе Circle K на Сикупилли, но такой неприятности не случалось.

Клиент предъявил к Circle K претензию: он попросил компенсировать ему расходы (187,69) или предоставить новые дворники. На это фирма не согласилась, обосновав свой отказ тем, что, якобы, дворники были до заезда на мойку сломаны.

По утверждению Circle K, на автомойке в тот же день мыли несколько десятков машин, с которыми ничего не случилось. К тому же фирма заверила, что использует автоматическую линию нового поколения, которая больше не требует специально закрывать задние дворники, она настроена так, что не разрушает исправные и корректно закрепленные внешние детали.

Клиент в свою очередь отметил, что автомобиль был куплен новым в официальном представительстве, правильно обслуживался и дворники перед приездом на мойку были в рабочем состоянии.

В итоге клиент обратился в Комиссию по потребительским спорам.

Комиссия сочла, что в ходе автоматической мойки машина не могла получить повреждения. В то же время не было доказано утверждение топливной фирмы, что поломка возникла из-за того, что дворники были и раньше повреждены.

По мнению комиссии, поставщик услуги нарушил договор и должен компенсировать клиенту причиненный ущерб в размере 187,68 евро.