Автоконцерны PSA и Fiat Chrysler заявили о слиянии

Французская автомобилестроительная компания Groupe PSA, владеющая брендами Citroën, Peugeot, Opel, Vauxhall и DS Automobiles и итальянско-американский производитель Fiat Chrysler сообщили о предстоящем слиянии. В среду, 18 декабря, они опубликовали совместное заявление о заключении соглашения. При этом объединение концернов не приведет к закрытию отдельных мест производства, указывается далее.

По информации dpa, накануне наблюдательный совет Groupe PSA одобрил соглашение о слиянии. Для окончательного утверждения сделки еще должно быть получено одобрение антимонопольных органов.

По неофициальным данным, компании договорились об официальных переговорах о слиянии в конце октября. В случае успешного завершения сделки новая компания станет четвертым по величине автопроизводителем в мире по показателям продаж. Французское правительство, являющееся акционером PSA, дало понять, что будет поддерживать создание нового автоконцерна.