Автоконцерн Subaru отзовет в Эстонии почти 2000 автомобилей
В Эстонии будут отозваны 1233 модели Forester, 571 модель XV, 24 модели WRX STI и 19 моделей Impreza. По всему миру автоконцерн отзовет более двух миллионов автомобилей.
В Эстонии будут отозваны 1233 модели Forester, 571 модель XV, 24 модели WRX STI и 19 моделей Impreza. По всему миру автоконцерн отзовет более двух миллионов автомобилей.
По словам пресс-секретаря Subaru Nordic AB Томаса Посслинга, на следующей неделе компания приступит к заказу запчастей, а в конце марта свяжется с автовладельцами. По словам Посслинга, в этот раз проблем с поставкой запчастей не предвидится, а продолжительность кампании по отзыву автомобилей будет зависеть от того, как быстро отреагируют их владельцы, передает rus.err.ee.
На прошлой неделе Subaru сообщила, что отзывает по всему миру 2,2 млн городских внедорожников в связи с неполадкой стоп-сигнала. В том числе решено было отозвать около 16 000 автомобилей в шести Северных странах.
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