15.07.2020, 08:30

Автодилер: чрезвычайное положение сделало покупателей автомобилей особенно осведомленными


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Kasutatud autosid ostetakse Eestis mitu korda rohkem kui uusi. Ostu-müügitehinguid tehes ei tasu unustada ka liikluskindlustust.
Kasutatud autosid ostetakse Eestis mitu korda rohkem kui uusi. Ostu-müügitehinguid tehes ei tasu unustada ka liikluskindlustust.Tiit Blaat

Согласно данным AMTEL, в июне было продано 1602 новых автомобиля. Сравнивая с тем же периодом прошлого года, продажа автомобилей в целом уменьшилась на 33,9 процента, но, сравнивая цифры апреля и мая, падение продаж было все же почти в два раза меньше.

Восстановилась ли продажа автомобилей после завершения чрезвычайного положения? С какими пожеланиями сегодня обращаются клиенты? Как сказалось ЧП на производство и поставку автомобилей? Обзор нынешней ситуации и перспективы ближайшего времени на местном авторынке оценивает председатель правления Amserv Auto и руководитель брэнда Toyota Маргус Ныммик.

”Июнь был оптимистичным месяцем — мы увидели, что клиенты стали снова потихоньку обдумывать приобретение автомобиля — стали приходить запросы”, — описывает Ныммик первые позитивные знаки после конца чрезвычайного положения. Если в мае мы реализовали 101 новый автомобиль, то в июне эта цифра была уже 178”.

Он добавляет, что сегодняшнее положение еще не находится на докризисном уровне, но небольшие признаки улучшения уже видны в продаже как новых, так и подержанных автомобилей.

”Разумеется, в разрезе автодилеров ситуация различается, поскольку сегодня проще тем, кто смогли зимой и прошлой осенью провести хорошую предпродажную кампанию. Amserv смог это сделать и поэтому мы надеемся, что спад быстро минует и мы предложим клиентам по возможности большой выбор моделей и услуг”.

Осознанная и продуманная покупка автомобиля


Председатель правления Amserv отмечает, что, по сравнению с временами до вируса, планирование покупки автомобиля теперь стало гораздо основательнее и более продуманным.

”Последние годы показали, что эстоноземельцы в отношении машины ценят низкие эксплуатационные расходы — в том числе низкий расход топлива и бережное отношение к окружающей среде. Нынешнее лето еще более утвердило эту тенденцию и можно сказать, что сейчас приобретающий автомобиль человек скорее готов доплатить немного больше, чтобы получить отвечающую его ожиданиям и надежную модель. По части дополнительного снаряжение выбираются скорее среднего уровня автомобили, но важным считается безопасность и то снаряжение, которое соответствует хобби или потребностям — например, крепление для велосипедов или же лыжный бокс”.

Ныммик также добавляет, что для эстоноземельцам присуще ”западать” и на всякие инновационные решения и различные цифровые ”примочки” — например, для многих клиентов любимой функцией является Apple Car Play.

”Поскольку покупка автомобиля — это большая инвестиция и расходы, то оценивают долгосрочную перспективу и желают, чтобы автомобиль проработал как можно дольше. Больше всего мы продаем сейчас новые автомобили, которые находятся в ценовом классе 28 000 — 33 000 евро”.

Ныммик также называет автомобиль малого класса Toyota Yaris, интерес к которому в последнее время значительно вырос. Также популярен городской внедорожник RAV4 — особенно его гибридная модель и новое поколение Corolla. По словам Ныммика, также гораздо чаще, чем раньше, замечают различные ценовые кампании.

Цены автомобилей остаются на том же уровне, банки постепенно смягчаются


”Кризис с коронавирусом не сказался впрямую на стоимость автомобилей. Хотя новое положение и принесло дилерам дополнительные расходы — например, установку дополнительных перегородок в представительствах, приобретение дезинфицирующих средств и даже установку шкафчиков для бесконтактной передачи ключей”.

Ныммик признает, что эти расходы дилеры и представительства взяли на себя, и сегодняшние цены на автомобили эти расходы не отражают. ”Стоимость автомобилей остается стабильной прежде всего потому, что у эстонских предприятий нет больших складов, которые требовали бы опустошения”.

В последнее время в СМИ звучат заявления о том, что у банков слишком консервативное отношение по части автолизинга, что, с точки зрения председателя правления Amserv, в какой-то степени понятно, учитывая высокий потенциал риска у некоторых экономических секторов.

”Таким новшеством и даже непривычным является то, что банки при работе с частным лицом смотрят и на тот сектор, в котором этот человек трудится и оценивают ситуацию, но при вынесении решения об автолизинге все же определяющим становится прежняя платежная дисциплина и текущая кредитная нагрузка. ”Так что нынешнее положение улучшило и ситуацию с ростом конкуренции на лизинговом рынке, потому что многие новые игроки весьма активны, что заставляет и большие банки поднапрячься”, — полагает Ныммик.

Как быстро можно получить новый автомобиль?


На вопрос, как коронавирус повлиял на сроки поставок новых Toyota, Ныммик отвечает, что время поставок некоторых моделей удлинилось, поскольку производство было временно приостановлено. В то же время, по его словам, новаторство Toyota выражается в том, что в этот период работа на заводах не стояла — шел процесс настройки линий, чтобы уже начать выпуск моделей 2021 года. ”В целом все модели Toyota доступны с прежним сроком поставки от 2 до 3 месяцев. Также Amserv есть достаточное количество складских автомобилей, которые можно сразу предложить клиентам”.

”Разумеется, есть и те, кто отложил покупку автомобиля на вторую половину года, поскольку ожидаются новые модели. Осенью ждем новую версию Toyota Yaris, а в конце года должен состояться выход на рынок электромобиля Toyota RAV4, развитие линейки модели Toyota Hiluxi и Toyota Highlander ожидаются в период смены годов”, — называет Ныммик новые модели Toyota, которые еще в этом году выйдет в продажу. И в следующего году японский автопроизводитель амбициозно планирует серьезные обновления и дальнейшее развитие гибридной технологии.

По словам Ныммика, Toyota сообщила о развитии направления PHEV — или же розеточных гибридов, когда у электромобиля есть и классическая функция гибрида, которая обеспечивает то, что ни одна длинная поездка не будет отложена из-за невозможности подзарядки — автомобиль просто переключится при необходимости с функции электромобиля на гибридную схему. Вторым важным направлением развития станет электро- и водородные автомобили.

”Полностью электрическим к нам прибудет коммерческий автомобиль Proace City, который рассчитан на т.с. ”поездку на последний километр” — то есть он идеален для малых магазинов и небольшого бизнеса, когда товары можно доставлять на место тихо и без ущерба для окружающей среды. Многие крупные города Европы уже обозначили свои центры зонами, где действуют жесткие нормы по защите окружающей среды и шуму”.

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