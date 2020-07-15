Автодилер: чрезвычайное положение сделало покупателей автомобилей особенно осведомленными

Восстановилась ли продажа автомобилей после завершения чрезвычайного положения? С какими пожеланиями сегодня обращаются клиенты? Как сказалось ЧП на производство и поставку автомобилей? Обзор нынешней ситуации и перспективы ближайшего времени на местном авторынке оценивает председатель правления Amserv Auto и руководитель брэнда Toyota Маргус Ныммик.

”Июнь был оптимистичным месяцем — мы увидели, что клиенты стали снова потихоньку обдумывать приобретение автомобиля — стали приходить запросы”, — описывает Ныммик первые позитивные знаки после конца чрезвычайного положения. Если в мае мы реализовали 101 новый автомобиль, то в июне эта цифра была уже 178”.

Он добавляет, что сегодняшнее положение еще не находится на докризисном уровне, но небольшие признаки улучшения уже видны в продаже как новых, так и подержанных автомобилей.

”Разумеется, в разрезе автодилеров ситуация различается, поскольку сегодня проще тем, кто смогли зимой и прошлой осенью провести хорошую предпродажную кампанию. Amserv смог это сделать и поэтому мы надеемся, что спад быстро минует и мы предложим клиентам по возможности большой выбор моделей и услуг”.

Осознанная и продуманная покупка автомобиля



Председатель правления Amserv отмечает, что, по сравнению с временами до вируса, планирование покупки автомобиля теперь стало гораздо основательнее и более продуманным.

”Последние годы показали, что эстоноземельцы в отношении машины ценят низкие эксплуатационные расходы — в том числе низкий расход топлива и бережное отношение к окружающей среде. Нынешнее лето еще более утвердило эту тенденцию и можно сказать, что сейчас приобретающий автомобиль человек скорее готов доплатить немного больше, чтобы получить отвечающую его ожиданиям и надежную модель. По части дополнительного снаряжение выбираются скорее среднего уровня автомобили, но важным считается безопасность и то снаряжение, которое соответствует хобби или потребностям — например, крепление для велосипедов или же лыжный бокс”.

Ныммик также добавляет, что для эстоноземельцам присуще ”западать” и на всякие инновационные решения и различные цифровые ”примочки” — например, для многих клиентов любимой функцией является Apple Car Play.