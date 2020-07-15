Автодилер: чрезвычайное положение сделало покупателей автомобилей особенно осведомленными

”Поскольку покупка автомобиля — это большая инвестиция и расходы, то оценивают долгосрочную перспективу и желают, чтобы автомобиль проработал как можно дольше. Больше всего мы продаем сейчас новые автомобили, которые находятся в ценовом классе 28 000 — 33 000 евро”.
Ныммик также называет автомобиль малого класса Toyota Yaris, интерес к которому в последнее время значительно вырос. Также популярен городской внедорожник RAV4 — особенно его гибридная модель и новое поколение Corolla. По словам Ныммика, также гораздо чаще, чем раньше, замечают различные ценовые кампании.
Цены автомобилей остаются на том же уровне, банки постепенно смягчаются
”Кризис с коронавирусом не сказался впрямую на стоимость автомобилей. Хотя новое положение и принесло дилерам дополнительные расходы — например, установку дополнительных перегородок в представительствах, приобретение дезинфицирующих средств и даже установку шкафчиков для бесконтактной передачи ключей”.
Ныммик признает, что эти расходы дилеры и представительства взяли на себя, и сегодняшние цены на автомобили эти расходы не отражают. ”Стоимость автомобилей остается стабильной прежде всего потому, что у эстонских предприятий нет больших складов, которые требовали бы опустошения”.
В последнее время в СМИ звучат заявления о том, что у банков слишком консервативное отношение по части автолизинга, что, с точки зрения председателя правления Amserv, в какой-то степени понятно, учитывая высокий потенциал риска у некоторых экономических секторов.
”Таким новшеством и даже непривычным является то, что банки при работе с частным лицом смотрят и на тот сектор, в котором этот человек трудится и оценивают ситуацию, но при вынесении решения об автолизинге все же определяющим становится прежняя платежная дисциплина и текущая кредитная нагрузка. ”Так что нынешнее положение улучшило и ситуацию с ростом конкуренции на лизинговом рынке, потому что многие новые игроки весьма активны, что заставляет и большие банки поднапрячься”, — полагает Ныммик.
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