Автобусная компания: почему Ида-Вирумаа дают деньги, а нам нет?

”Читаю, что в Ида-Вирумаа закрыли какой-то бар и тут же начали выплачивать ему дотацию на заработную плату. Мы закрыты уже восемь месяцев, а что мы получили? Три месяца государственной помощи на зарплату, и все”, — сокрушается Юллар Сай, владелец автобусной компании Alltours OÜ.

Фирма не могла нормально работать уже с марта, когда правительство ввело ограничения. Если в прошлом году оборот компании составлял около 2,6 миллиона евро, то по состоянию на октябрь этого года он не превысил 260 000 евро.

Единственная поддержка, которую компания получила от государства, — весенняя дотация на выплату заработной платы. Теперь фирма обратилась к правительству с просьбой поддержать автобусные компании, занимающиеся заказными перевозками.

Айн Таттер, глава отдела шоссейных и железных дорог Министерства экономики и коммуникаций, говорит, что правительство решило оказать поддержку компаниям, организующим регулярные международные рейсы. Правительство в своем решении исходило в первую очередь из недостатка средств.