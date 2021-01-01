Автобусная компания Lux Express временно сокращает число рейсов

Все междугородние линии Lux Express сохраняются, но до конца апреля отменяются те рейсы, заполняемость которых была самая низкая. Как сообщает предприятие, временно будут отменены 20% рейсов.

"К сегодняшнему дню число пассажиров по сравнению с прошлым годом упало более чем на 50%, поэтому некоторая коррекция рейсов соответственно спросу является неизбежным", - сказал исполнительный директор Lux Express Ингмар Роос.

Точную информацию о расписании движения автобусов Lux Express можно найти здесь.