Автобусная компания Lux Express временно сокращает число рейсов
Из-за введенных в целях борьбы с распространением коронавируса ограничений, которые привели к падению пассажиропотока на внутренних эстонских линиях, компания Lux Express сокращает с января число междугородних рейсов.
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